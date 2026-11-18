Ορισμένες από τις φωτογραφίες της σορού του Τζέφρι Έπσταϊν είναι ιδιαίτερα σκληρές και δεν μπορούν να δημοσιευθούν, ωστόσο σύμφωνα με της The Sun, σε αρκετές από αυτές διακρίνονται πολλαπλά σημάδια στον λαιμό του

Νέες, ανατριχιαστικές φωτογραφίες από τη νεκροψία του Τζέφρι Έπσταϊν, αλλά και από το κελί όπου βρέθηκε νεκρός στη φυλακή της Νέας Υόρκης, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, αναζωπυρώνοντας τα ερωτήματα για τις συνθήκες του θανάτου του.

Ο αδελφός του, Μαρκ Έπσταϊν, έδωσε στη δημοσιότητα το υλικό, την ώρα που επανέρχονται οι ισχυρισμοί, ότι ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστής δεν αυτοκτόνησε, αλλά δολοφονήθηκε διά στραγγαλισμού.

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Το νέο φωτογραφικό υλικό, το οποίο δημοσιεύει η βρετανική εφημερίδα The Sun, περιλαμβάνει εικόνες από τη σορό του Έπσταϊν, τα τραύματα στον λαιμό του, καθώς και από το κελί του μετά τον εντοπισμό του χωρίς τις αισθήσεις του στις 10 Αυγούστου 2019.

Ορισμένες από τις φωτογραφίες είναι ιδιαίτερα σκληρές και δεν μπορούν να δημοσιευθούν. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, σε αρκετές από αυτές διακρίνονται πολλαπλά σημάδια στον λαιμό του, τόσο στην μπροστινή όσο και στην πίσω πλευρά.

Τα συγκεκριμένα ευρήματα οδήγησαν τον ιατροδικαστή και ειδικό στην εγκληματολογία, δρ Μάικλ Φρίμαν, να υποστηρίξει ότι ο θάνατος του 56χρονου είναι πιθανότερο να προήλθε από στραγγαλισμό και όχι από αυτοκτονία διά απαγχονισμού.

Τα σημάδια στον λαιμό του Έπσταϊν και το εύρημα που προκαλεί ερωτήματα

Ο δρ Φρίμαν, αρχισυντάκτης του επιστημονικού περιοδικού Journal of Forensic and Legal Medicine, μελέτησε επί μήνες τα αρχεία της νεκροψίας που του παραχώρησε ο αδελφός του Τζέφρι Έπσταϊν.

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Παρουσιάζοντας τα συμπεράσματά του τη Δευτέρα στο Λονδίνο, υποστήριξε ότι ο διαβόητος χρηματιστής πιθανότατα δέχθηκε επίθεση από άλλο πρόσωπο, η οποία οδήγησε στον θάνατό του.

«Τα τραύματα που καταγράφηκαν από τον ιατροδικαστή δεν συνάδουν με αυτοκτονία διά απαγχονισμού. Τα ευρήματα που θα μπορούσαν να αποδοθούν σε κάτι διαφορετικό, όπως μια σωματική πάλη ή επίθεση, απλώς παραβλέφθηκαν», δήλωσε ο Φρίμαν στο CBS News.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει ο ίδιος στις φωτογραφίες που αποκαλύπτουν τη δεξιά πλευρά του άνω κορμού και του προσώπου του 56χρονου.

Όπως εξήγησε, αρχικά είχε καταγραφεί ένα σημάδι στον λαιμό με κλίση ή κορυφοειδή μορφή, χαρακτηριστικό που μπορεί να παραπέμπει σε απαγχονισμό. Ωστόσο, ο ειδικός εντόπισε και ένα δεύτερο τραύμα χαμηλότερα, με διαφορετική κατεύθυνση.

«Όταν είδα αυτή τη φωτογραφία, η πρώτη μου αντίδραση ήταν ότι πρόκειται για έναν πολύ ασυνήθιστο τραυματισμό για απαγχονισμό», ανέφερε.

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Μάλιστα, απέρριψε ως μη πειστική την εκδοχή ότι το δεύτερο σημάδι θα μπορούσε να προκλήθηκε από μια αποτυχημένη πρώτη προσπάθεια αυτοκτονίας και μια δεύτερη απόπειρα.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι πάνω από το σημάδι που αποδίδεται στον βρόχο διακρίνονται ίχνη από νύχια. Κατά την εκτίμησή του, τα σημάδια αυτά θα μπορούσαν να συνδέονται με στραγγαλισμό, ιδιαίτερα από πίσω, καθώς και με την προσπάθεια του θύματος να απομακρύνει το υλικό που είχε περαστεί γύρω από τον λαιμό του.

Οι φωτογραφίες από το κελί και το πορτοκαλί ύφασμα

Στο υλικό που δημοσιοποίησε ο Μαρκ Έπσταϊν περιλαμβάνεται και η πρώτη πλήρης εικόνα του κελιού όπου βρέθηκε ο αδελφός του.

Στο πάτωμα διακρίνονται πεταμένα σεντόνια, ένα πορτοκαλί σανδάλι από τον εξοπλισμό των κρατουμένων, καθώς και ένας απινιδωτής. Σε άλλο σημείο φαίνεται μια μάσκα οξυγόνου, ανάμεσα σε πλαστικές συσκευασίες, φάρμακα και ένα βιβλίο.

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Ιδιαίτερη προσοχή συγκεντρώνουν και φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζεται μια λωρίδα πορτοκαλί υφάσματος, δεμένη με διπλό κόμπο. Ο δρ Φρίμαν εκτιμά ότι το συγκεκριμένο κομμάτι υφάσματος ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε για τον στραγγαλισμό του Έπσταϊν.

Σύμφωνα με την αρχική περιγραφή των γεγονότων, όταν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του, φέρεται να βρισκόταν σε σχεδόν καθιστή θέση, με μια πορτοκαλί λωρίδα υφάσματος περασμένη γύρω από τον λαιμό του.

Ο ειδικός σημείωσε επίσης ότι θα περίμενε να υπάρχει φωτογραφία του σώματος πριν αυτό απομακρυνθεί από το σημείο όπου βρέθηκε κρεμασμένο. Ωστόσο, όπως ανέφερε, τέτοια εικόνα δεν υπήρχε στον φάκελο που εξέτασε.

Οι προηγούμενες απόπειρες και τα κενά ασφαλείας στη φυλακή

Δεν είναι η πρώτη φορά που ειδικός αμφισβητεί το επίσημο πόρισμα για τον θάνατο του χρηματιστή. Το 2020, ο ιατροδικαστής δρ Μάικλ Μπέιντεν είχε επίσης υποστηρίξει ότι τα τραύματα στον λαιμό του παρέπεμπαν περισσότερο σε δολοφονία παρά σε αυτοκτονία.

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Από την πλευρά τους, το FBI και το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επιμένουν σταθερά ότι ο θάνατός του ήταν αυτοκτονία.

Ωστόσο, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε εξακολουθούν να τροφοδοτούν θεωρίες συνωμοσίας, κυρίως εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων που καταγράφηκαν στη λειτουργία της φυλακής εκείνη την ημέρα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δυσλειτουργίες στις κάμερες ασφαλείας και παραποιημένες καταγραφές.

Παράλληλα, παλαιότερα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο χρηματιστής είχε επιχειρήσει να βάλει τέλος στη ζωή του τουλάχιστον τρεις φορές πριν από τον θάνατό του, με τις απόπειρες να αντιμετωπίζονται με αδιαφορία ή ακόμη και με χλευασμό από σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Λίγο πριν από τον θάνατό του, ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστής είχε μοιραστεί το κελί του με τον Νίκολας Ταρταλιόνε, πρώην αστυνομικό που είχε καταδικαστεί για δολοφονία και περίμενε τη δίκη του για υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Ο συγκρατούμενός του είχε δηλώσει στους New York Times, ότι ο Έπσταϊν τον είχε ρωτήσει πώς κατασκευάζεται μια θηλιά, προτού επιχειρήσει να αυτοκτονήσει για πρώτη φορά, στις 22 Ιουλίου 2019.

Ο χρηματιστής είχε ισχυριστεί ότι ο συγκρατούμενός του προσπάθησε να τον σκοτώσει, ωστόσο εσωτερική έρευνα της φυλακής απάλλαξε τον Ταρταλιόνε από τις σχετικές υποψίες.

Σύμφωνα με αστυνομικά έγγραφα, ο Έπσταϊν είχε αναφέρει στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους ότι δεχόταν παρενοχλήσεις και απειλές από έναν συγκρατούμενο με ιστορικό δολοφονιών, ενώ η φερόμενη κακομεταχείρισή του συνδέθηκε με την απόπειρα αυτοκτονίας.

Σημειώσεις σωφρονιστικών υπαλλήλων καταγράφουν ακόμη μία απόπειρα αυτοκτονίας στις 23 Ιουλίου 2019, λιγότερο από έναν μήνα πριν από τον θάνατό του.

Τον Μάιο του 2026 δόθηκε στη δημοσιότητα, με δικαστική απόφαση, το σημείωμα αυτοκτονίας που αποδίδεται στον χρηματιστή. Σε αυτό φέρεται να έγραφε ότι οι ερευνητές «δεν βρήκαν τίποτα» σε βάρος του.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε καταδικαστεί το 2008 για την προσέλκυση ανήλικης στην πορνεία, εξασφαλίζοντας τότε ευνοϊκή συμφωνία με τις εισαγγελικές αρχές που τον γλίτωσε από μια μακρά ποινή φυλάκισης.

Την περίοδο του θανάτου του βρισκόταν προφυλακισμένος και περίμενε να δικαστεί για τις κατηγορίες ότι είχε οργανώσει ένα δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών.