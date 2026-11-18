Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού επιδιώκει να διευρύνει το σερί της φτάνοντας τις πέντε νίκες στο πρωτάθλημα της Volley League απέναντι στην Ελπίδα Αμπελοκήπων

Στο Δημοτικό Γυμναστήριο Αμπελοκήπων “Ι. Λεμονίδης” συνεχίζεται το απόγευμα της Τετάρτης (18/11) στις 17:30 η δράση για την ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ελπίδα Αμπελοκήπων, στο πλαίσιο της 6ης εμβόλιμης αγωνιστικής της Volley League Γυναικών και θέλει να διευρύνει το σερί νικών του, φτάνοντας τις πέντε στο πρωτάθλημα, στο ξεκίνημα ενός πολύ απαιτητικού προγράμματος.

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