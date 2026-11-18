Μια γυναίκα που υποστηρίζει πως είναι η εξαφανισμένη κόρη του 83χρονου Mike Bradbury αρνείται να υποβληθεί σε τεστ DNA παρά τις επίμονες εμφανίσεις έξω από το σπίτι

Ο Mike Bradbury προσπαθεί εδώ και τέσσερις δεκαετίες να διαχειριστεί την απώλεια της κόρης του, Laura, η οποία εξαφανίστηκε σε ηλικία τριών ετών από κάμπινγκ της Καλιφόρνια. Σήμερα, στα 83 του χρόνια, ο Bradbury βιώνει έναν νέο εφιάλτη, καθώς μια γυναίκα εμφανίστηκε στο σπίτι του υποστηρίζοντας πως είναι η χαμένη του κόρη, αρνούμενη ωστόσο να υποβληθεί σε τεστ DNA.

Η γυναίκα, γνωστή ως Cindy Rae Enders, επιμένει πως είναι η Laura Bradbury, το κοριτσάκι που χάθηκε χωρίς ίχνη από το Joshua Tree στις 18 Οκτωβρίου 1984. Αποκαλεί τον Bradbury πατέρα, αναφέρεται στην εκλιπούσα σύζυγό του, Patty, ως «μαμά» και έχει κάνει τατουάζ στο πόδι της το όνομα Laura Ann Bradbury με το έτος γέννησης 1981. Επιπλέον, ανταποκρίνεται μόνο στο όνομα Laura, ενώ έχει αποστείλει επιστολές με προσωπικές αναμνήσεις και φωτογραφίες της Patty. Συχνά σταθμεύει κοντά στο σπίτι της οικογένειας στο Twentynine Palms, οδηγώντας ένα PT Cruiser με πινακίδα που φέρει τα αρχικά LANNB.

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Η τραγωδία και το μυστήριο

Η υπόθεση ξεκίνησε κατά τη διάρκεια μιας οικογενειακής εκδρομής, όταν η μικρή Laura εξαφανίστηκε ενώ ακολουθούσε τον 8χρονο αδελφό της, Travis, προς την τουαλέτα. Παρά τις τεράστιες έρευνες με ελικόπτερα, σκύλους και άλογα, η τύχη της παρέμενε άγνωστη. Το 1986, πεζοπόροι ανακάλυψαν τμήματα κρανίου σε απόσταση μικρότερη των τριών μιλίων από το κάμπινγκ, με την ανάλυση να δείχνει πιθανότητα άνω του 99% ότι τα οστά ανήκαν σε παιδί του ζεύγους Bradbury. Αν και ο Mike δυσκολεύτηκε να αποδεχθεί το πόρισμα, μετά τον θάνατο της συζύγου του το 2001, ανακάλυψε κρυμμένες επιστολές της προς την κόρη τους. Σε μία από αυτές, η μητέρα έγραφε: «Παρακαλώ άκουσέ με, μωρό μου. Παρακαλώ να ξέρεις ότι σε αγαπάμε ακόμα και πάντα θα σε ψάχνουμε… Παρακαλώ έλα σπίτι. Μαμά».

Οι ισχυρισμοί και οι αντιδράσεις

Η Enders ισχυρίζεται πως αναγνώρισε τον εαυτό της σε φωτογραφίες της Laura μετά από μια δύσκολη παιδική ηλικία σε ανάδοχες οικογένειες. Ωστόσο, το πιστοποιητικό γέννησής της αναφέρει το 1982 ως έτος γέννησης και το όνομα Cindy Rae Enders. Ο πατριός της, James Hunt, απορρίπτει τους ισχυρισμούς της, κάνοντας λόγο για ιστορικό επινόησης ιστοριών, ενώ το ποινικό της μητρώο περιλαμβάνει διαρρήξεις και κλοπές οχημάτων. Ο ιδιωτικός ερευνητής Tony Campbell, που την εκπροσωπεί, έγινε δύσπιστος όταν εκείνη αντιστάθηκε στο τεστ DNA, με την ίδια να ζητά μόνο δικαστικά αποδεκτή εξέταση.

«Μπορεί να περνάω από εκεί κάθε μέρα», δήλωσε η ίδια. «Είναι δικαίωμά μου. Τι περιμένετε να κάνω – να κάθομαι στην άλλη άκρη της πόλης ξέροντας ότι ο πατέρας μου είναι τόσο κοντά;».

Η οικογένεια, εξαντλημένη, κρατά κλειστά τα παντζούρια, καθώς οι συνεχείς εμφανίσεις της προκαλούν φόβο. Η Emily, αδελφή της Laura, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, κρατώντας πρόσφατα ένα κουτί με τις στάχτες της αδελφής της, δήλωσε: «Αυτή είναι η Laura. Αυτή είναι η αδελφή μου».

Πηγή: Daily Mail