Η ΑΕΚ προχώρησε στην αντικατάσταση της τεχνικής ηγεσίας έπειτα από τη συμπλήρωση επτά αγωνιστικών στο πρωτάθλημα της Women's League για την ομάδα

Την αποχώρηση του Έλληνα τεχνικού από την ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών και τη διαδοχή του από τον μέχρι πρότινος βοηθό του ανακοίνωσε η «Ένωση».



Αλλαγή προπονητή στην ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών αποφάσισε η ΑΕΚ μετά από 7 αγωνιστικές στη Women’s League.

Η σχετική ενημέρωση του συλλόγου αναφέρει:



«Η ΑΕΚ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Στέλιο Κοζανίδη, ο οποίος μέχρι σήμερα είχε την τεχνική ευθύνη της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Συλλόγου.



Η ΑΕΚ τον ευχαριστεί για την προσφορά και τη συνεργασία και του εύχεται καλή συνέχεια στην προπονητική του καριέρα.



Καθήκοντα προπονητή αναλαμβάνει ο Δημήτρης Ανάκογλου».

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