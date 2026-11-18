Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ πιστεύει ακράδαντα πως έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποχωρήσεων για τη συνεκμετάλλευση και συνδιαχείριση του Αιγαίου με την Τουρκία, όπως αναφέρει

Στην εκπομπή του tanea.gr «15 λεπτά με τον Γιώργο Παπαχρήστο» φιλοξενήθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, απαντώντας σε ερωτήματα για την επικοινωνιακή πολιτική του κόμματος, τις εγχώριες πολιτικές εξελίξεις, τα εθνικά θέματα και τα εργασιακά.

Στο πώς ένας ηγέτης ενός παραδοσιακού κόμματος εντάχθηκε στις νέες τεχνολογίες επικοινωνίας και αν εκπαιδεύτηκε γι’ αυτό, ο κ. Κουτσούμπας λέει πως «αξιοποιούμε κάθε τεχνητή δυνατότητα, κάθε προϋπόθεση που υπάρχει σήμερα για να επικοινωνούμε πλατιά, με τη νεολαία, με εργατικές λαϊκές δυνάμεις σε όλη την κοινωνία», διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει κάποια εκπαίδευση και πως η διαδικασία γίνεται αυθόρμητα.

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Για το αν οι φράσεις που κατά καιρούς χρησιμοποιεί, όπως το «αυτοί είστε», είναι αποτέλεσμα προηγούμενης επεξεργασίας ή έμπνευση της στιγμής, ο κ. Κουτσούμπας ξεκαθαρίζει πως «είναι έκφραση και έμπνευση στιγμής. Τώρα, μου ήρθε κάποια στιγμή, το είπα στη Βουλή. Και μετά έγινε, το πήρανε».

Στην ερώτηση ποια είναι η θέση του ΚΚΕ απέναντι στα δημοσκοπικά σενάρια περί μη αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας και ενδεχόμενης συγκυβέρνησης, ο Γενικός Γραμματέας λέει πως «δεν αποκλείεται τίποτα. Φυσικά, εμείς δεν είμαστε τώρα προξενήτορες. Μπορεί να γίνει συγκυβέρνηση. Υπάρχει όλη η βάση, η πολιτική στα κόμματα αυτά και στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, στον ΣΥΡΙΖΑ, σε άλλα μικρότερα κόμματα».

Στο γιατί το ΚΚΕ τοποθετεί τις πιθανές συνεργασίες σε όλο το πολιτικό φάσμα, συμπεριλαμβανομένων μικρότερων κομμάτων ή δυνάμεων δεξιότερα της ΝΔ, ο κ. Κουτσούμπας προσθέτει πως «η ιστορία του τόπου μας, έχει δείξει και έχει αποδείξει ότι μπορεί προεκλογικά να τσακώνονται, αλλά μετά μετεκλογικά ανεβαίνουν αγκαζέ το Μέγαρο Μαξίμου και μπαίνουν μέσα. Η διαδρομή, το GPS είναι το ίδιο. Είναι κοινό για όλους».

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Στην ερώτηση γιατί το ΚΚΕ απορρίπτει την πρόταση περί «προοδευτικού μετώπου» που διατυπώνεται από τον κ. Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Βαρουφάκη, ο κ. Κουτσούμπας ξεκαθαρίζει πως «εμείς βλέπουμε την κοινωνική συμμαχία, βλέπουμε όμως κοινωνική συμμαχία. Δε θεωρούμε δηλαδή ότι τη λύση μπορούν να τη δώσουν συμφωνίες κορυφής. Ψάχνουμε συνοδοιπόρους που θα παλέψουν μαζί με το ΚΚΕ μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα για να κάνουν την ανατροπή».

Παράλληλα στο πώς κρίνεται η συμμετοχή του ΚΚΕ στην κυβέρνηση συνεργασίας του 1989, ο κ. Κουτσούμπας διασαφηνίζει πως «εκτιμήθηκε ως τέτοιο τότε, από την τότε ηγεσία, την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, αλλά βλέποντας πλέον, γιατί μιλάμε για ιστορικά γεγονότα πλέον, έχει αρνητικό αποτύπωμα και στο πώς εξελίχθηκε το ίδιο το πολιτικό σύστημα».

Στο ερώτημα αν το πολιτικό εγχείρημα του Ζαν-Λυκ Μελανσόν στη Γαλλία θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην Ελλάδα, ο κ. Κουτσούμπας επισημαίνει πως «ο Μελανσόν είναι ένας κλασικός σοσιαλδημοκράτης που ακολουθεί ίδια πολιτική γραμμή στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική. Θα ακολουθήσει ίδια πολιτική και πάλι θα είναι ο λαός στους δρόμους».

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Σχετικά με το μέλλον της υπόλοιπης Αριστεράς εκτός του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούμπας τονίζει πως «η έννοια της Αριστεράς έχει γίνει λίγο καραμέλα. Εμείς σας λέμε ειλικρινά δε νιώθουμε αριστεροί μ’ αυτή την έννοια που το λένε άλλοι. Εμείς νιώθουμε και είμαστε κομμουνιστές».

Παράλληλα, στην ερώτηση για την κινητικότητα γύρω από το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Κουτσούμπας λέει πως «rebranding κάνει στα τηλεοπτικά κανάλια προς το παρόν. Η τηλεοπτική του προβολή έχει rebranding».

Στην ερώτηση αν η στάση του μετά την ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών υπήρξε ήπια, ο κ. Κουτσούμπας είπε πως «όλα δείχνουν μετά από την ενημέρωση, ότι βρισκόμαστε σε ένα μεγάλο παζάρι κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας», προσθέτοντας ότι η γαλλική ρηματική διακοίνωση «ουσιαστικά επέτρεψε στην Τουρκία και επιτρέπει στην Τουρκία να διεκδικεί δικαιοδοσία σε ελληνική ζώνη υφαλοκρηπίδας».

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Στην ερώτηση αν οι εξελίξεις αυτές οδηγούν σε υποχώρηση από τα «ήρεμα νερά» και επηρεάζουν έργα όπως η ηλεκτρική διασύνδεση, ο Γενικός Γραμματέας προσέθεσε ότι «τα ήρεμα νερά πρέπει να τα ξεχάσουμε. Εμείς πιστεύουμε ακράδαντα ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποχωρήσεων για τη συνεκμετάλλευση και συνδιαχείριση του Αιγαίου με την Τουρκία».

Ακόμα, στην ερώτηση αν μπορεί να προχωρήσει η συμφωνία των κοινωνικών εταίρων για τις αυξήσεις στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ο κ. Κουτσούμπας λέει πως «ούτε θα προχωρήσουν ούτε πρέπει να προχωρήσουν, γιατί ακριβώς το εργατικό κίνημα δεν υποτάσσεται», συμπληρώνοντας ότι «οι συμβιβασμοί που έχει κάνει στη ΓΣΕΕ η ΔΑΚΕ με την ΠΑΣΚΕ με δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και άλλους δε θα περάσουν».