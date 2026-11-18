Στην άσκηση συμμετείχαν 40 ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη που εκτέλεσαν αποστολές μεγάλης εμβέλειας με τη χρήση ιπτάμενου τάνκερ για τον εναέριο ανεφοδιασμό τους

Με ένα άκρως εντυπωσιακό βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και με τη διεξαγωγή μιας εξαιρετικά απαιτητικής νυχτερινής πτήσης, κορυφώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (18/11) η γιγαντιαία αεροπορική συνεκπαίδευση Ελλάδας και Ισραήλ στον εναέριο χώρο νότια της Κρήτης.

Η άσκηση, η οποία ξεκίνησε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου με τη μαζική συμμετοχή 40 ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών, εστιάζει στον εναέριο ανεφοδιασμό (Air to Air Refueling – AAR), επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σύμπλευση και το κορυφαίο επίπεδο ετοιμότητας των δύο χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο.

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Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανήρτησαν στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) εντυπωσιακά πλάνα από τις επιχειρήσεις, στέλνοντας παράλληλα ένα σαφές μήνυμα για τη σημασία της διμερούς συνεργασίας.

Στην επίσημη ανακοίνωσή τους υπογράμμισαν τη σημασία της συνεργασίας των δύο Πολεμικών Αεροποριών, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Οι Πολεμικές Αεροπορίες του Ισραήλ και της Ελλάδας ολοκλήρωσαν κοινή εκπαιδευτική άσκηση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, εκτελώντας επιχειρησιακές πτήσεις και εναέριο ανεφοδιασμό ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών για αποστολές μεγάλης εμβέλειας. Η άσκηση ενισχύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα, επιτρέπει την αμοιβαία μάθηση και εμβαθύνει τη συνεργασία μεταξύ των δύο αεροπορικών δυνάμεων. Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία συνεχίζει να ενισχύει την ετοιμότητά της να επιχειρεί ανά πάσα στιγμή και σε οποιαδήποτε εμβέλεια». Διαφήμιση Διαφήμιση

Πάνω από τα κρητικά σύννεφα

Στο επίκεντρο των αεροπορικών γυμνασίων βρέθηκε ένα ιπτάμενο τάνκερ τύπου B-707 της θρυλικής 120ής Μοίρας της ισραηλινής αεροπορίας (IAF). Τα ελληνικά μαχητικά προσέγγιζαν με χειρουργική ακρίβεια το τάνκερ πάνω από τα σύννεφα για να λάβουν καύσιμα εν πτήσει, μια διαδικασία εξαιρετικά πολύπλοκη που απαιτεί απόλυτο συντονισμό και υψηλή δεξιοτεχνία από τους πιλότους.

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, κύριος σκοπός της αποστολής είναι η πλήρης εξοικείωση και η συντήρηση των ελληνικών πληρωμάτων σε αυτές τις απαιτητικές συνθήκες, οι οποίες αυξάνουν κατακόρυφα την επιχειρησιακή αυτονομία των αεροσκαφών μας.

Πολλαπλασιαστής ισχύος

Η δραστηριότητα επρόκειτο να ολοκληρωθεί το βράδυ της Τετάρτης με μια εντυπωσιακή νυχτερινή άσκηση στην ίδια θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης με συμμετοχή δεκάδων ελληνικών μαχητικών.

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Η δυνατότητα εναέριου ανεφοδιασμού αποτελεί έναν κρίσιμο πολλαπλασιαστή ισχύος για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς επεκτείνει θεαματικά την ακτίνα δράσης των μαχητικών μας και τους επιτρέπει να παραμένουν στον αέρα για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η συγκεκριμένη συνεκπαίδευση αποτελεί μέρος του ετήσιου προγράμματος αμυντικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ, το οποίο περιλαμβάνει κοινές ασκήσεις υψηλής επιχειρησιακής αξίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, σφυρηλατώντας μια ισχυρή αποτρεπτική συμμαχία στην περιοχή.