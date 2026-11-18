Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Πορτογαλία ένα βίντεο με πρωταγωνιστές τον Μπρούνο Φερνάντες και τον Ζοάο Κανσέλο, οι οποίοι εμφανίζονται να σχολιάζουν με ειρωνική διάθεση την αλλαγή στην αρχηγία της Εθνικής ομάδας, μετά την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Το σχετικό βίντεο διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

Στο βίντεο, ο μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται να ζητά από τον καμεραμάν να στρέψει την κάμερα προς το «νέο αφεντικό», δείχνοντας τον Κανσέλο. Ο αμυντικός της Μπαρτσελόνα είχε ολοκληρώσει το παιχνίδι φορώντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Οι δύο ποδοσφαιριστές εμφανίζονται στη συνέχεια να γελούν, με αρκετούς χρήστες των social media να εκλαμβάνουν τη στάση τους ως ειρωνικό σχόλιο για την αποχώρηση του Ρονάλντο.

Η συμπεριφορά τους προκάλεσε επικρίσεις, καθώς πολλοί θεώρησαν ότι δεν έδειξαν τον απαιτούμενο σεβασμό στον σπουδαίο αρχηγό και θρύλο του πορτογαλικού ποδοσφαίρου.