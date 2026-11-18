Ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, επικράτησε με 3-1 του Α.Σ. Ελπίς και συνέχισε με νίκη την πορεία του στη Volley League Γυναικών

Ο Ολυμπιακός πέτυχε την τρίτη σερί του νίκη στη Volley League Γυναικών, καθώς επικράτησε εκτός έδρας, στο Δημοτικό Γυμναστήριο «Ι. Λεμονίδης» στη Θεσσαλονίκη, με 3-1 του Α.Σ. Ελπίς, για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Έτσι, οι «ερυθρόλευκες» πλέον έχουν 11 βαθμούς και με ρεκόρ 5-1 βρίσκονται στη δεύτερη θέση της κατάταξης, πίσω μόνο από τον πρωτοπόρο και αήττητο Παναθηναϊκό (6-0).

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Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει μόνο ήττες στα πρώτα έξι παιχνίδια της στη διοργάνωση (0-6).

Στα δύο πρώτα σετ ο Ολυμπιακός δεν δέχθηκε ιδιαίτερη πίεση από τον αντίπαλό του, ενώ ειδικά στο δεύτερο σετ η Ελπίδα πέτυχε μόλις εννιά πόντους!

Στο τρίτο σετ οι γηπεδούχες αντέδρασαν και το πήραν με 25-23, αλλά στο φινάλε «μίλησε» η ανωτερότητα και η εμπειρία των «ερυθρόλευκων» για το 20-25 και το 1-3 στα σετ.

Οι αθλήτριες του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς έκαναν σπουδαία εμφάνιση στο φιλέ με 16 μπλοκ, τα 10 εκ των οποίων προήλθαν από το δίδυμο των κεντρικών (Τερζόγλου – Χατζηευστρατιάδου), ενώ έκλεισαν την αναμέτρηση με 51% στην επίθεση. Η Τέιλορ Μπάνιστερ ήταν καταιγιστική με 25 πόντους (53% επίθεση), η Μικαέλα Μλεΐνκοβα την ακολούθησε με 18 πόντους (17/30 επ. – 57%, 1 άσος) ενώ διψήφιες έκλεισαν την αναμέτρηση οι Τερζόγλου (12π.), Τραμπάλι (11π.) και Χατζηευστρατιάδου (10π.).

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Το δεύτερο σετ ήταν ένα από τα καλύτερα φετινά του Ολυμπιακού που υπέπεσε σε μόλις ένα λάθος, έφτασε το 56% στην επίθεση, είχε 2 άσους και 4 μπλοκ και το κατέκτησε με 9-25.

Πλέον, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ το Σάββατο (21/11, 15:30) στο κλειστό «Μελίνα Μερκούρη» του Ρέντη, με στόχο ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Αναλυτικότερα, στο πρώτο σετ ο Ολυμπιακός άνοιξε σταδιακά τη διαφορά με εξαιρετικά μπλοκ από Τερζόγλου και Χατζηευστρατιάδου για το 4-8, ενώ νέο μπλοκ της πρώτης έφερε στο +7 τις Ερυθρόλευκες, 8-15.

Ο Ολυμπιακός βρήκε εντυπωσιακό πόντο από άμυνα (!) της Αρτακιανού για το 9-17 και χωρίς προβλήματα η Τερζόγλου έκλεισε άνετα το πρώτο σετ για το 0-1 (18-25).

Με συνεχόμενες τελειωμένες επιθέσεις της Τραμπάλι, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με +5 (1-6) στο δεύτερο σετ. Μπάνιστερ και Μλεΐνκοβα έκαναν τον Ολυμπιακό να ξεφύγει με +9 (6-15), με τα σερβίς της Τσέχας ακραίας να χαλάνε πλήρως την υποδοχή των γηπεδούχων για το 7-22. Η Τραμπάλι έγραψε το 9-24 και η Μπάνιστερ τελείωσε την κόντρα επίθεση για το 0-2 (9-25).

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Η Τραμπάλι έκανε εντυπωσιακό μονό μπλοκ για 1-3 στο ξεκίνημα του τρίτου σετ, πήρε την αλλαγή για το 6-6 και με τα σερβίς της έχτισε σερί για το 6-10. Με το σκορ στο 9-12 η Ελπίδα έτρεξε επιμέρους 7-1 και πέρασε μπροστά με 16-13, αλλά ο Ολυμπιακός με μπλοκ και πρώτο χρόνο της Τερζόγλου αλλά και άστοχη επίθεση της Γκρέις ισοφάρισε, 17-17.

Η Μλεΐνκοβα έκανε το 23-23 με δύο διαδοχικές επιθέσεις αλλά μπλοκ και άστοχη επίθεση έφεραν τη μείωση του σκορ από την Ελπίδα με 25-23 (1-2).

Με πρωταγωνίστρια τη Χατζηευστρατιάδου στο φιλέ σε επίθεση και μπλοκ, ο Ολυμπιακός βρέθηκε νωρίς στο +5 (4-9) στο τέταρτο σετ. Η Τραμπάλι έκανε το 10-17 και η Μπάνιστερ με δύο συνεχόμενους κερδισμένους πόντους στην επίθεση έδωσε πέντε ματς μπολ στις Ερυθρόλευκες. Η Αμερικανίδα ήταν εκείνη που έκλεισε τον πόντο και το ματς για το 1-3 (20-25).

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ΤΑ ΣΕΤ: 1-3 (18-25, 9-25, 25-23, 20-25)

Ελπίς Αμπελοκήπων (Στέλιος Κουτουνίδης): Κώστογλου 9 (5/9 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Παπαθανασίου 4 (3/5 επ., 1 μπλοκ), Απλαδά 8 (2/8 επ., 3 άσοι, 3 μπλοκ), Γκρέις 6 (4/24 επ., 2 άσοι, 39% υπ. – 29% άριστες), Γουγούση Γιαννάκη 11 (11/29 επ., 45% υπ. – 34% άριστες), Κουάρτας 12 (12/34 επ.) / Μπάλλα (λ., 43% υπ. – 29% άριστες), Ζεκιολλάρη, Σουπιόνη, Τρυλλιράκη (0/1 επ., 50% υπ. – 50% άριστες), Γκόγκου 2 (2/2 επ.), Γζουντέλη 2 (2/5 επ., 20% υπ. – 20% άριστες), Καϊτετζίδου (λ., 40% υπ. – 20% άριστες)

Ολυμπιακός (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Χατζηευστρατιάδου 10 (6/10 επ., 4 μπλοκ), Τραμπάλι 11 (8/23 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 38% υπ. – 24% άριστες), Σαφμάστερ 6 (2/4 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Τερζόγλου 12 (6/10 επ., 6 μπλοκ), Μλεΐνκοβα 18 (17/30 επ., 1 άσος, 50% υπ. – 35% άριστες), Μπάνιστερ 25 (24/45 επ., 1 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ., 25% υπ. – 25% άριστες), Γάλλου, Ζαφειρίου