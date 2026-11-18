Το 26ο Ποινικό Πρωτοδικείο της Άγκυρας επέβαλε την ίδια ποινή σε εννέα από τους δώδεκα κατηγορουμένους, μεταξύ των οποίων ο Ιμάμογλου και ο δήμαρχος της Μπεσικτάς Ριζά Ακπολάτ

Ποινή φυλάκισης δύο ετών και ενός μήνα επέβαλε σήμερα δικαστήριο της Άγκυρας στον Εκρέμ Ιμάμογλου για νόθευση της ψηφοφορίας στο 38ο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) το 2023, κατά το οποίο εξελέγη πρόεδρος του κόμματος ο Οζγκιούρ Οζέλ. Το δικαστήριο επέβαλε επίσης στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων.

Εννέα καταδίκες και τρεις αθωώσεις: το 26ο Ποινικό Πρωτοδικείο της Άγκυρας επέβαλε την ίδια ποινή σε εννέα από τους δώδεκα κατηγορουμένους, μεταξύ των οποίων ο Ιμάμογλου και ο δήμαρχος της Μπεσικτάς Ριζά Ακπολάτ. Αθώωσε τους Τζεμίλ Τουγάι, Χουσεΐν Γιασάρ και Οζγκέν Ναμά. Για τους καταδικασθέντες, το δικαστήριο διέταξε την εφαρμογή του άρθρου 53 του τουρκικού Ποινικού Κώδικα, το οποίο προβλέπει στέρηση ορισμένων δικαιωμάτων.

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Το σκεπτικό της εισαγγελίας και η υπεράσπιση: η εισαγγελία υποστήριξε ότι οι εννέα κατηγορούμενοι ενήργησαν συντονισμένα για να επηρεάσουν την ψηφοφορία υπέρ του Οζέλ και ζήτησε την καταδίκη τους βάσει του άρθρου 112 του νόμου περί πολιτικών κομμάτων. Η υπεράσπιση αμφισβήτησε ότι υπήρχαν συγκεκριμένα στοιχεία για παροχές προς συνέδρους. Ο συνήγορος του Ιμάμογλου, Τσαγλάρ Τσάγλαγιαν, υποστήριξε ότι δεν τεκμηριώθηκε κοινή δράση των κατηγορουμένων και ζήτησε την αθώωσή του.

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης έχει καταδικαστεί και σε άλλες υποθέσεις, ενώ τον Μάρτιο ξεκίνησε εκτεταμένη δίκη για διαφθορά, στην οποία εμπλέκονται περισσότεροι από 400 κατηγορούμενοι που συνδέονται με τον δήμο. Ο Ιμάμογλου αρνείται τις κατηγορίες περί διαφθοράς, οι οποίες επισύρουν ποινές φυλάκισης εκατοντάδων ετών.