Ορισμένοι Ευρωπαίοι εκφράζουν, παράλληλα, τον φόβο ότι, σε περίπτωση κατάρρευσης των συνομιλιών, ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να καταλήξει σε συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και στη συνέχεια να αποσυρθεί από τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου

Επιφυλακτικοί ως προς το ενδεχόμενο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν να είναι διατεθειμένος να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εμφανίζονται Ευρωπαίοι διπλωμάτες και αξιωματούχοι, παρά τις πιέσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη συμφωνίας.

Αυτή είναι η εκτίμηση που διατυπώνουν οι σύμμαχοι της Ουκρανίας, τόσο δημόσια όσο και σε ιδιωτικές συζητήσεις, μετά την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών υπό τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ. Αντίστοιχες αμφιβολίες εκφράζουν και Ευρωπαίοι εκπρόσωποι που παρακολουθούν τη διαπραγματευτική διαδικασία.

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Σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους που βρέθηκαν στο περιθώριο της συνάντησης μεταξύ ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ρωσίας στο Άμπου Ντάμπι, οι συνομιλίες ενδέχεται να μην οδηγήσουν σε ουσιαστικό αποτέλεσμα και να καταρρεύσουν εκ νέου. Μέχρι στιγμής, άλλωστε, δεν έχει οριστεί ημερομηνία για τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι εκφράζουν, παράλληλα, τον φόβο ότι, σε περίπτωση κατάρρευσης των συνομιλιών, ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να καταλήξει σε συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και στη συνέχεια να αποσυρθεί από τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αφήνοντας την Ευρώπη εκτός της διαδικασίας. Η ανησυχία αυτή αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επιμένουν να έχουν ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις.

«Ο Πούτιν δεν ενδιαφέρεται για κατάπαυση του πυρός ή ειρήνη αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Φρέντρικ Γουέσλαου, ανώτερος αναλυτής πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων (ECFR).

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«Πιστεύει ότι έχει περισσότερα να κερδίσει συνεχίζοντας τον πόλεμο παρά με μια κατάπαυση του πυρός. Αυτό είναι το θεμελιώδες πρόβλημα», πρόσθεσε.

Οι αμφιβολίες των Ευρωπαίων αξιωματούχων καταδεικνύουν ότι, παρά τις εντατικές προσπάθειες για την επανεκκίνηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και τις συζητήσεις για τον τρόπο εκπροσώπησης της Ευρώπης, η έκβαση των διαπραγματεύσεων ενδέχεται να μην εξαρτάται από τις δικές τους αποφάσεις.



Η σκληρή στάση της Μόσχας



Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε ουκρανικές πολιτικές υποδομές τις τελευταίες εβδομάδες, πλήττοντας δύο σημαντικές γέφυρες στο Κίεβο και συνεχίζοντας τα χτυπήματα σε δίκτυα ηλεκτροδότησης και ύδρευσης. Από την πλευρά της, η Ουκρανία πραγματοποιεί επιθέσεις βαθιά στο ρωσικό έδαφος, προκαλώντας ζημιές σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, κινήσεις που έχουν προκαλέσει την αντίδραση των ΗΠΑ.

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Αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντήθηκαν στο Άμπου Ντάμπι με τους δύο ανώτερους απεσταλμένους του Τραμπ για τις ειρηνευτικές συνομιλίες, τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον Στιβ Γουίτκοφ. Οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν δύο ημέρες και ήταν οι πρώτες από τον Φεβρουάριο.

Το βασικό αποτέλεσμα της συνάντησης ήταν η δέσμευση για ανταλλαγή αιχμαλώτων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Πέρα από αυτό, δεν καταγράφηκε σημαντική πρόοδος, ενώ Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που παρακολούθησαν τις συνομιλίες ανέφεραν ότι η ρωσική πλευρά εμφανίστηκε απρόθυμη να προχωρήσει σε παραχωρήσεις.

«Οι τελευταίες συζητήσεις με τους Αμερικανούς απεσταλμένους κατέστησαν σαφές: ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θέλει να διαπραγματευτεί», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ στις 14 Νοεμβρίου.

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Πρόσθεσε επίσης ότι: «Είναι σαφές ότι ποντάρει στο να γονατίσει την Ουκρανία εντείνοντας τα χτυπήματα κατά αμάχων και επιχειρώντας να βυθίσει τη χώρα στο σκοτάδι τον χειμώνα».

Αξιωματούχοι από τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία, καθώς και εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ταξίδεψαν στον Κόλπο προκειμένου να συντονιστούν με τον Γουίτκοφ, τον Κούσνερ και την ουκρανική αντιπροσωπεία. Ωστόσο, δεν συμμετείχαν στην κύρια αίθουσα όπου διεξήχθησαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ.

Ευρωπαίοι εκτός της κύριας διαπραγμάτευσης



Στη συνέχεια, ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ επισκέφθηκαν τη Μόσχα, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συναίνεση του Πούτιν για τη συμμετοχή των Ευρωπαίων στον επόμενο γύρο συνομιλιών. Η Ρωσία επιδιώκει να θέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας, στο πλαίσιο οποιουδήποτε ειρηνευτικού σχεδίου.

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Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι εκτίμησαν ότι ο Ρώσος πρόεδρος είχε συμφωνήσει με το αίτημά τους. Ωστόσο, το Κρεμλίνο εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο υπάρχει πράγματι τέτοια συμφωνία. Από την πλευρά τους, Ρώσοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η Ευρώπη υπονομεύει τις ειρηνευτικές προσπάθειες, συνεχίζοντας να στηρίζει την Ουκρανία.

Παράλληλα, οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν ότι πέντε ευρωπαϊκές χώρες, μαζί με εκπροσώπους των κεντρικών θεσμικών οργάνων της Ένωσης στις Βρυξέλλες, θα εκπροσωπήσουν την Ευρώπη εφόσον προσκληθούν στις διαπραγματεύσεις.

Συγκεκριμένα, στη διαδικασία αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, καθώς και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών πλευρών έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για τις προθέσεις της Μόσχας.

Γερμανοί και Βρετανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί.

«Η Ουκρανία έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι είναι σοβαρή ως προς την ειρήνη, όμως η Ρωσία έχει απορρίψει τόσο πλήρεις όσο και μερικές καταπαύσεις του πυρός, συνεχίζοντας τις επιθέσεις κατά αμάχων και ενεργειακών υποδομών», δήλωσε εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης.

«Η Ρωσία θα μπορούσε να τελειώσει αυτόν τον πόλεμο σήμερα», πρόσθεσε.

Γερμανός διπλωμάτης, ο οποίος μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, εκτίμησε ότι ο Πούτιν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις επειδή επιδιώκει μια συμφωνία με τον Τραμπ.

«Οι Ρώσοι πραγματικά δεν θέλουν διαπραγματεύσεις, θέλουν να κερδίσουν τον πόλεμο», σημείωσε.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράμμισε ότι ο Ρώσος πρόεδρος μπορεί να αποδείξει τις προθέσεις του, εφόσον σταματήσει τις επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

«Ο πρόεδρος Πούτιν έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί ειρήνη», ανέφερε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Πάουλα Πίνιο.

Πρόσθεσε ακόμη ότι: «Τώρα είναι η στιγμή να το αποδείξει. Αν η Ρωσία σταματήσει να πολεμά, ο πόλεμος τελειώνει αύριο».

Παρά τις επιφυλάξεις τους, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Γαλλία, μαζί με εκπροσώπους των υπόλοιπων ευρωπαϊκών πλευρών και του ΝΑΤΟ, προετοιμάζουν την πρώτη επίσημη διά ζώσης συνάντηση με τη Ρωσία.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους επιδιώκουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία είναι η ανησυχία για το ρωσικό αίτημα να ανατραπεί η διεύρυνση του ΝΑΤΟ και να αναδιαμορφωθεί η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας σύμφωνα με τις επιδιώξεις της Μόσχας, όπως ανέφεραν δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.



Ανησυχία για το μέλλον του ΝΑΤΟ



Η προγραμματισμένη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν και τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, την Πέμπτη εντείνει τις ανησυχίες των Ευρωπαίων ότι οι τρεις ηγέτες ενδέχεται να συζητήσουν ή ακόμη και να αποφασίσουν για ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας χωρίς τη συμμετοχή της Ευρώπης.

Από την πλευρά του Ευρωπαίους αξωματούχος ανέφερε ότι: «Υπάρχει επίσης ανησυχία για το τι πραγματικά θέλει η αμερικανική πλευρά».

Πρόσθεσε ότι: «Τους χρειαζόμαστε, φυσικά, αλλιώς δεν θα λυθεί ο πόλεμος. Αλλά πρέπει να είμαστε πεπεισμένοι ότι η αμερικανική συμμετοχή θα ασκήσει πίεση στη Ρωσία, όχι στην Ουκρανία».

Οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου θεωρούν ότι οι ανησυχίες της Ρωσίας για το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας αποτελούν θεμιτό αντικείμενο συζήτησης στο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας για την Ουκρανία.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συμφωνούν να συμμετάσχουν σε αυτή τη συζήτηση, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι ο τερματισμός του πολέμου πρέπει να προηγηθεί οποιασδήποτε άλλης διαπραγμάτευσης.

Το ζήτημα ενδέχεται, πάντως, να προκαλέσει διαφωνίες μεταξύ των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας και να οδηγήσει σε δημόσια αντιπαράθεση για τη διαπραγματευτική στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας, Έσπεν Μπαρθ Άιντε δήλωσε ότι:«Υπάρχουν ζητήματα που η Ευρώπη πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι δεν είναι διατεθειμένη να συζητήσει».

Ο επικεφαλής της νορβηγικής διπλωματίας πρόσθεσε ότι: «Η ανάπτυξη του ΝΑΤΟ σε χώρες του ΝΑΤΟ, για παράδειγμα, δεν είναι θέμα που συζητείται με τη Ρωσία».

Αντίστοιχη στάση τηρούν και πολιτικοί ηγέτες από τις σκανδιναβικές και τις βαλτικές χώρες, οι οποίοι δεν επιθυμούν να τεθεί υπό διαπραγμάτευση το μέλλον του ΝΑΤΟ, το οποίο αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής ασφάλειας από το 1949.

Η στάση αυτή περιορίζει τα περιθώρια συμφωνίας μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας, με ορισμένους Ευρωπαίους να αντιμετωπίζουν τις διαπραγματεύσεις ως προσπάθεια περιορισμού των πιθανών απωλειών, σύμφωνα με τον Φρέντρικ Γουέσλαου του ECFR.

«Οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί συμμετέχουν σε αυτό το διαπραγματευτικό θέατρο για να δείξουν στους Αμερικανούς ότι είναι εποικοδομητικοί, ώστε να μην αποξενώσουν ή εξοργίσουν τον Τραμπ», σημείωσε.

«Ο στόχος είναι, όταν και αν οι συνομιλίες καταρρεύσουν, οι Αμερικανοί να κατηγορήσουν τους Ρώσους και όχι την Ευρώπη ή την Ουκρανία», κατέληξε, o Φρέντρικ Γουέσλαου.

Με πληροφορίες από Politico