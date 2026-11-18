Ο Εμμανουήλ Καραλής έχει μπροστά του ένα γεμάτο αγωνιστικό πρόγραμμα για τη χειμερινή περίοδο του 2027, με επτά συμμετοχές πριν από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στη Βαλένθια, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 7 Μαρτίου.

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στις 23 Ιανουαρίου, στο Ντόρτμουντ, ενώ στη συνέχεια θα ταξιδέψει στην Τσεχία για το μίτινγκ της Οστράβα, στις 2 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της σειράς Indoor Tour.

Τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 6 Φεβρουαρίου, ο Καραλής θα αγωνιστεί μπροστά στο ελληνικό κοινό, καθώς θα δώσει το «παρών» στο Fly Athens, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο κλειστό της Παιανίας.

Πρόκειται για τον ίδιο χώρο όπου την προηγούμενη χρονιά είχε ξεπεράσει τα 6,17 μέτρα, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί επί γαλλικού εδάφους, με δύο διαδοχικές διοργανώσεις. Στις 10 Φεβρουαρίου ο 27χρονος άλτης θα συμμετάσχει στο μίτινγκ του Λιεβέν και στις 13 του ίδιου μήνα θα αγωνιστεί στη Ρουέν.

Στις 20 και 21 Φεβρουαρίου είναι προγραμματισμένο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην Παιανία, ενώ η τελευταία στάση πριν από τη μεγάλη διοργάνωση της Βαλένθια θα είναι το Κλερμόν Φεράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Καραλής προέρχεται από μια εξαιρετική χρονιά, κατά την οποία σημείωσε άλμα στα 6,17 μέτρα στον κλειστό στίβο, ενώ στη θερινή περίοδο ανέβασε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 6,20 μέτρα.

Στόχος του είναι να παρουσιαστεί σε υψηλό επίπεδο και στη σημαντικότερη διοργάνωση της χειμερινής σεζόν.