Το Δημοκρατικό Κόμμα διαμορφώνει πλέον την πλειοψηφία στη Γερουσία σε 56 έναντι 44 εδρών, εξασφαλίζοντας την ισχυρότερη πλειοψηφία του από το 2009

Οι Δημοκρατικοί πέτυχαν μια ιστορική νίκη στην Αλάσκα, καθώς η Μέρι Πελτόλα επικράτησε του εν ενεργεία Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν, σύμφωνα με την ολοκληρωμένη καταμέτρηση των ψήφων. Η εξέλιξη αυτή προσφέρει στο Δημοκρατικό Κόμμα την ένατη έδρα που αφαιρεί από τους Ρεπουμπλικανούς στις φετινές ενδιάμεσες εκλογές, διαμορφώνοντας την πλειοψηφία στη Γερουσία σε 56 έναντι 44 εδρών.

Η 53χρονη Πελτόλα, με προϋπηρεσία στον κλάδο της αλιείας, αποτελεί την πρώτη Δημοκρατική που κατακτά έδρα στη Γερουσία από την Αλάσκα έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια, ενώ παράλληλα είναι η πρώτη αυτόχθων εκπρόσωπος της πολιτείας που εκλέγεται στο συγκεκριμένο σώμα. Σημειώνεται πως οι αυτόχθονες της Αλάσκας αντιπροσωπεύουν περίπου το 15% έως 18% του πληθυσμού, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των αμερικανικών πολιτειών.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η αναμέτρηση στην Αλάσκα ήταν η τελευταία για τη Γερουσία στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου όπου δεν είχε προκύψει προβολή νικητή. Με τη νίκη της Πελτόλα, οι Δημοκρατικοί διασφαλίζουν την ισχυρότερη πλειοψηφία τους από το 2009, έχοντας παράλληλα αποκτήσει τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η κατάσταση αυτή προμηνύει μια δύσκολη περίοδο για τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς τα επόμενα δύο έτη ενδέχεται να σημαδευτούν από συνεχείς τριβές μεταξύ του Λευκού Οίκου και ενός Κογκρέσου που ελέγχεται πλήρως από τους Δημοκρατικούς.

Η στρατηγική της νίκης σε μια πολιτεία των Ρεπουμπλικανών

Σύμφωνα με τις προβολές, η Πελτόλα συγκέντρωσε το 50% των ψήφων πρώτης προτίμησης, έναντι 46% του Νταν Σάλιβαν, υπερβαίνοντας το όριο που απαιτείται για την αποφυγή επιπλέον γύρων καταμέτρησης στο σύστημα κατάταξης προτιμήσεων της πολιτείας. Η επιτυχία της αποκτά ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επικρατήσει στην Αλάσκα στις προεδρικές εκλογές του 2024 με διαφορά 13 ποσοστιαίων μονάδων. Ωστόσο, η δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής και η παράδοση ανεξάρτητης πολιτικής στάσης στην περιοχή λειτούργησαν υπέρ της.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, η Πελτόλα δήλωσε στο X: «Ως άνθρωπος που έχει ζήσει όλη του τη ζωή στην Αλάσκα και έχει αφιερώσει την καριέρα του στην υπηρεσία της πολιτείας μας, δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από το να έχω την υποστήριξη των κατοίκων της Αλάσκας στον αγώνα μας να αντιμετωπίσουμε την απληστία των μεγάλων επιχειρήσεων, να μειώσουμε το κόστος ζωής και να βάλουμε την Αλάσκα πρώτη». Πρόσθεσε δε: «Ευχαριστώ, Αλάσκα. Ας πιάσουμε δουλειά».

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, χαιρέτισε τη νίκη, χαρακτηρίζοντάς την «δώρο για την Αλάσκα, τη Γερουσία και ολόκληρη την Αμερική». Όπως ανέφερε: «Είναι επίσημο: 56 έδρες για τους Δημοκρατικούς στη Γερουσία! Η γνώση και η αγάπη της για την Αλάσκα είναι απαράμιλλες και πραγματοποίησε μια άψογη προεκλογική εκστρατεία, αφιερωμένη στα ζητήματα που ενδιαφέρουν περισσότερο τους κατοίκους της Αλάσκας – τα ψάρια, την οικογένεια και την ελευθερία».

Διαφήμιση

Καταγγελίες και αμφισβητήσεις

Η εκλογική διαδικασία σημαδεύτηκε από καταγγελίες Ρεπουμπλικανών περί μεθόδευσης των Δημοκρατικών για την υποστήριξη ενός ανεξάρτητου υποψηφίου, με στόχο τη σύγχυση των ψηφοφόρων. Στο ψηφοδέλτιο βρέθηκαν ο Ρεπουμπλικανός Τζέρι Χάικς και ο Νταν Τζ. Σάλιβαν Τζούνιορ, συνταξιούχος εκπαιδευτικός. Οι Ρεπουμπλικανοί υποστήριξαν ότι η υποψηφιότητα του δεύτερου αποσκοπούσε στο να μπερδέψει τους ψηφοφόρους που ήθελαν να στηρίξουν τον εν ενεργεία γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν, λόγω της ομοιότητας των ονομάτων. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Αλάσκας απέρριψε προσπάθεια απομάκρυνσής του.

Παρά την άρνηση της πλευράς της Πελτόλα για οποιαδήποτε εμπλοκή, ο κυβερνήτης Μάικ Ντάνλιβι διέταξε έρευνα για πιθανή «ψευδορκία», ενώ το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ξεκίνησε ποινική έρευνα. Ο υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς χαρακτήρισε τη στρατολόγηση του ανεξάρτητου υποψηφίου «απάτη». Σύμφωνα με το Reuters, έχουν αποσταλεί πάνω από 140 κλητεύσεις, αν και αυτές δεν αποτελούν απόδειξη ενοχής.

Η διαδρομή της Πελτόλα

Η Μέρι Πελτόλα είχε καταγράψει ιστορική επιτυχία το 2022, όταν έγινε η πρώτη αυτόχθων εκπρόσωπος της Αλάσκας στο Κογκρέσο, κερδίζοντας σε ειδική εκλογή μετά τον θάνατο του Ντον Γιανγκ. Τότε είχε επικρατήσει απέναντι στη Σάρα Πέιλιν και τον Νικ Μπέγκιτς Γ’. Παρά την επανεκλογή της το 2022, ηττήθηκε το 2024 από τον Μπέγκιτς. Γεννημένη στο Άνκορατζ, με μητέρα από τους Γιούπικ και πατέρα από τη Νεμπράσκα, η Πελτόλα εισέρχεται πλέον στη Γερουσία, σε μια καθοριστική στιγμή για τους Δημοκρατικούς.