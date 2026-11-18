Η κοινοβουλευτική ομάδα των Δημοκρατικών που εξελέγη στις εκλογές του Νοεμβρίου επέλεξε τον Τζέφρις έπειτα από ψηφοφορία με μυστική κάλπη, η οποία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών

Ο Χακίμ Τζέφρις προτάθηκε την Τετάρτη από τους νεοεκλεγέντες Δημοκρατικούς της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ για να αναλάβει την ηγεσία του κόμματος στο επόμενο Κογκρέσο, ανοίγοντας τον δρόμο για να γίνει ο πρώτος Αφροαμερικανός πρόεδρος της Βουλής στην ιστορία των ΗΠΑ.

Η κοινοβουλευτική ομάδα των Δημοκρατικών που εξελέγη στις εκλογές του Νοεμβρίου επέλεξε τον Τζέφρις έπειτα από ψηφοφορία με μυστική κάλπη, η οποία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών.

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Πολλοί από τους νεοεκλεγέντες προοδευτικούς βουλευτές απέφυγαν να δηλώσουν εάν θα στηρίξουν τον Τζέφρις μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Αρκετοί υποστήριξαν ότι επιθυμούν έναν ηγέτη που θα προωθήσει μια πιο τολμηρή πολιτική ατζέντα, με έμφαση στις δημοφιλείς πολιτικές που αποτέλεσαν βασικούς άξονες της προεκλογικής εκστρατείας.

Παρά τις επιμέρους αντιδράσεις, ο Τζέφρις αναμένεται να εκλεγεί πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ένα αξίωμα με σημαντικές εξουσίες, το οποίο τον τοποθετεί δεύτερο στη σειρά διαδοχής για την προεδρία των ΗΠΑ.

Για την εκλογή του απαιτούνται 218 ψήφοι στην ολομέλεια της Βουλής. Οι Δημοκρατικοί αναμένεται να διατηρήσουν την πλειοψηφία, με τουλάχιστον 257 έδρες, ενώ παραμένουν ανοιχτές αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις σε αμφίρροπες περιφέρειες.

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι Ρεπουμπλικανοί της Βουλής πρότειναν τον πρόεδρο της Δικαστικής Επιτροπής, Τζιμ Τζόρνταν, για να αναλάβει την ηγεσία της κοινοβουλευτικής τους ομάδας από τον Ιανουάριο.

Ο Τζόρνταν επικράτησε του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, Στιβ Σκαλίζ, μετά την ανακοίνωση του προέδρου της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, ότι δεν θα διεκδικήσει την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών στην αντιπολίτευση.

Με πληροφορίες από Reuters