Σύμφωνα με ελβετική μελέτη του 2023, οι συχνές συνεδρίες άνω των πέντε ωρών συνδέονται με κακή ποιότητα ύπνου, χαμηλότερη ικανοποίηση και αυξημένο κοινωνικό άγχος

Με την κυκλοφορία του GTA 6 να βρίσκεται προ των πυλών, χιλιάδες gamers ετοιμάζονται να βυθιστούν στον κόσμο του παιχνιδιού για ατελείωτες ώρες. Αν και η προσμονή είναι μεγάλη, οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή στους «μαραθώνιους» gaming, καθώς το συνεχόμενο παιχνίδι για πέντε ή περισσότερες ώρες —φαινόμενο γνωστό ως «binge gaming»— μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική υγεία.

Σύμφωνα με επιστημονική μελέτη του 2023 που διεξήχθη στην Ελβετία, οι πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη συνδέονται άμεσα με κακή ποιότητα ύπνου, χαμηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή, καθώς και αυξημένα συμπτώματα κατάθλιψης και κοινωνικού άγχους. Παρότι το όριο των πέντε ωρών τέθηκε από τους ερευνητές ως σημείο αναφοράς και δεν αποτελεί αυστηρό ιατρικό όριο κινδύνου, τα ευρήματα δείχνουν ότι η επαναλαμβανόμενη υπερβολή αφήνει έντονο αποτύπωμα στην καθημερινότητα.

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Σε σωματικό επίπεδο, η παρατεταμένη ακινησία και η συνεχής εστίαση στην οθόνη καταπονούν πολλαπλά τον οργανισμό. Το νυχτερινό παιχνίδι διαταράσσει τον κιρκάδιο ρυθμό και στερεί πολύτιμες ώρες ξεκούρασης, ενώ η μειωμένη συχνότητα βλεφαρισμού οδηγεί σε ξηροφθαλμία, θολή όραση και πονοκεφάλους. Παράλληλα, το σφιχτό κράτημα του χειριστηρίου επιβαρύνει τους τένοντες και τα νεύρα σε χέρια και καρπούς, ενώ η κακή στάση του σώματος προκαλεί μυοσκελετικούς πόνους στον αυχένα και την πλάτη.

Ωστόσο, οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι μια μεμονωμένη πολύωρη συνεδρία την ημέρα κυκλοφορίας ενός πολυαναμενόμενου τίτλου δεν συνιστά εθισμό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει τη «διαταραχή παιχνιδιών» μόνο όταν παρατηρείται απώλεια ελέγχου, παραμέληση της εργασίας ή των διαπροσωπικών σχέσεων και συνέχιση της συμπεριφοράς παρά τις σοβαρές αρνητικές συνέπειες, για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους.

Για όσους σκοπεύουν να απολαύσουν το νέο παιχνίδι χωρίς δυσάρεστες συνέπειες, η λύση βρίσκεται στο μέτρο και τη σωστή πρόληψη. Τα τακτικά διαλείμματα για περπάτημα ανάμεσα στις αποστολές, η ξεκούραση των ματιών κάθε είκοσι λεπτά με εστίαση σε μακρινά αντικείμενα και η σωστή εργονομία του καθίσματος είναι απαραίτητα. Πάνω απ’ όλα, είναι σημαντικό να τίθεται ένα αυστηρό χρονικό όριο για την προστασία του ύπνου και να διακόπτεται αμέσως το παιχνίδι εάν εμφανιστεί πόνος ή μούδιασμα στα δάχτυλα.