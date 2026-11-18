Η 51χρονη κατέληξε στο νοσοκομείο, ενώ ο σύζυγός της αφέθηκε ελεύθερος με προθεσμία - Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, απομακρύνθηκαν τρέχοντας

Σε θρίλερ εξελίχθηκε κλήση για ενδοοικογενειακή βία στον Ασπρόπυργο, με μια 51χρονη γυναίκα να καταλήγει βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο, αφού ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγο και τους γιους της.

Ντοκουμέντα και μαρτυρίες φέρνουν στο φως τη στιγμή που οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο απομακρύνονται τρέχοντας, αφήνοντας το θύμα εκτεθειμένο. «Με αφήσαν στο έλεος και να πέθαινα εκείνη την ώρα, αυτοί είχαν εξαφανιστεί. Εγώ νόμιζα ότι θα προστατευτώ από αυτούς τους ανθρώπους», είπε μεταξύ άλλων η γυναίκα.

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Οι εικόνες της γυναίκας μέσα από το νοσοκομείο προκαλούν σοκ. Μώλωπες στα χέρια, στο πρόσωπο, γύρω από τα μάτια, πίσω από το αυτί. Χτυπήματα που λίγο έλειψε να της στοιχίσει την ζωή.

«Θυμάμαι ξύπνησα στο νοσοκομείο και έλεγα που βρίσκομαι; Ήμουν μέσα στα αίματα. Μου είπε ο γιατρός με ένα χτύπημα ακόμα δεν ήθελες νοσοκομείο, θα είχες πάει στο νεκροταφείο».

Κι όμως, ο άνθρωπος που καταγγέλλεται ότι την ξυλοκόπησε κυκλοφορεί ελεύθερος, καθώς ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στις 30 Νοεμβρίου.

Βίντεο με τον άγριο ξυλοδαρμό της

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. 1 τα ξημερώματα. Σε σπίτι στον Ασπρόπυργο έχει καταφτάσει περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας μετά από κλήση για ενδοοικογενειακή βία.

«Απόψε λέει δεν πρόκειται να ζήσεις, θα πεθάνεις, είσαι δικιά μου. Θα σου ξυρίσω όλο το κεφάλι, θα σου κάνω χαρακιές, και δεν πρόκειται να βγεις ζωντανή από εδώ μέσα. Σε μια στιγμή πήγα στο δωμάτιο και πήρα το 100. Άργησε να έρθει, έκανε καμία ώρα».

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Το περιπολικό φτάνει έξω από το σπίτι με μία ώρα καθυστέρηση όπως καταγγέλλεται. Δύο αστυνομικοί βρίσκονται έξω από το σπίτι. Ο ένας παραμένει στην είσοδο. Ο δεύτερος προχωρά στο προαύλιο.

Συγγενείς τον προπηλακίζουν, του πετούν ένα παπούτσι στο κεφάλι. Ο αστυνομικός, όχι μόνο οπισθοχωρεί, αλλά βλέποντας τον έναν να κάνει αυτή την κίνηση σαν κάτι να βγάζει από την μπλούζα, φεύγει τρέχοντας προς τον δρόμο κρατώντας τον φακό στο χέρι.

Η γυναίκα μένει πίσω. Φωνάζει, ουρλιάζει, ζητά βοήθεια.

«Άνοιξα το τζάμι και φώναζα: ‘αστυνομία βοηθήστε με’. Πετάνε παπούτσια στους αστυνομικούς, αυτοί φοβηθήκαν και με αφήσαν στο έλεος. Ο ένας έφυγε στα χωράφια».

Ο δεύτερος αστυνομικός πλησιάζει ξανά, ενώ φαίνεται να ζητά ενισχύσεις από τον ασύρματο. Ξαφνικά από την πόρτα βγαίνει τρομαγμένη η γυναίκα. Πίσω της ακολουθούν δύο άνδρες. Ο ένας την προλαβαίνει.

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Ο μεγάλος της γιος χτυπά με δύναμη το καπό του περιπολικού και στη συνέχεια κινείται απειλητικά προς τους αστυνομικούς. Η γυναίκα βρίσκει για λίγα δευτερόλεπτα την ευκαιρία να ξεφύγει. Δεν προλαβαίνει όμως. Ένας νεαρός με κουκούλα –που όπως λέει είναι ο μικρότερος γιος της- την αρπάζει. Την τραβά προς τη γωνία και εκεί ξεκινά ένας νέος κύκλος άγριας βίας.

Οι κραυγές της γυναίκας και ο ήχος των χτυπημάτων σφίγγουν το στομάχι. Από την μανία με την οποία την χτυπούν ένας από τους άνδρες χάνει την ισορροπία του και πέφτει πάνω στο περιπολικό.

Έφυγε ο αστυνομικός που είχε κληθεί να τη βοηθήσει

Οι δράστες στρέφονται και πάλι προς τον αστυνομικό. Τον απειλούν και τον διώχνουν. Και ο αστυνομικός φεύγει…

Μέσα σε αυτή την αναστάτωση, η γυναίκα καταφέρνει να ξεφύγει για δεύτερη φορά. Κάνει μερικά βήματα, όμως οι άνδρες την προλαβαίνουν και την αρπάζουν ξανά. Λίγο μετά στο σημείο φτάνει ομάδα της ΟΠΚΕ.

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Μια ζωή με ξυλοδαρμούς

H 51χρονη γυναίκα έδειξε τις φωτογραφίες από τα σημάδια της επίθεσης. Εικόνες που αποτυπώνουν τη σφοδρότητα των χτυπημάτων. Μιλώντας στο MEGA, ξετυλίγει το κουβάρι μιας ζωής 26 χρόνων όπως λέει, γεμάτης βία, απειλές και ξυλοδαρμούς.

«Το 2013 με χτύπησε πάρα πολύ άσχημα, έσπασε την σπλήνα μου. Πήγα στις κακοποιημένες γυναίκες. Μετά με ενοχλούσε στο τηλέφωνο, έκλαιγε. Ορκιζόταν ότι δεν θα το ξανακάνει και εγώ γυρνούσα».

Επέστρεφα κάθε φορά για τα παιδιά μου λέει με τρεμάμενη φωνή. Λέει πως ο άνεργος σύζυγος της γινόταν βίαιος και επιθετικός κάθε φορά που εκείνη προσπαθούσε να εργαστεί για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για την πολύτεκνη οικογένειά τους.

«Συντηρούσα την οικογένεια εγώ με τη βοήθεια της μαμάς μου και του πατριού μου και εγώ που έκανα διάφορες δουλειές».

Τα συνολικά επτά παιδιά τους έχουν γίνει πολλές φορές μάρτυρες όπως λέει ακραίων καταστάσεων. Τα αγόρια της οικογένειας μάλιστα συχνά έμπαιναν μπροστά για να προστατέψουν την μητέρα τους. Ακόμη πιο σοκαριστικά τα όσα λέει για τον ανήλικο γιο της, ο οποίος εμφανίζεται στο βίντεο να συμμετέχει στον ξυλοδαρμό της.

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«Πριν 10 λεπτά του έλεγε, ‘θα σε στείλω στην εντατική αν πειράξεις την μαμά μου’. Μου φάνηκε πάρα πολύ απίστευτο που με έπιασε από τα μαλλιά και με χτύπησε και όταν τον ρώτησε την επόμενη ημέρα μου είπε ‘συγγνώμη αλλά μου φάνηκε πολύ άσχημο που κάλεσες την αστυνομία’».

Η αφορμή αυτής της πρωτοφανούς επίθεσης ξεπερνά κάθε λογική.

«Του λέω να φέρουμε την κόρη μας εδώ, να μείνει και στο σπίτι που είναι στο όνομα της γιατί ταλαιπωρείται με τρία παιδιά και αυτός λέει να πεις στην κόρη σου, δεν λέει πότε στην κόρη μας, στην κόρη σου, ότι θέλω ενοίκιο. Του λέει η κόρη μου ‘μπαμπά από τον Δεκέμβριο θα σου δίνω 200 ευρώ τον μήνα’».

Η κατάσταση ξέφυγε με τον σύζυγο της όπως καταγγέλλεται να πετά αντικείμενα και να εκτοξεύει απειλές.

«Μου πέταξε ένα σιδερένιο τραπεζάκι που είχε μπροστά του. Μου πέταξε την σταχτοθήκη στο πρόσωπο».

«Αυτή μας επιτίθεται και εμείς επιτεθήκαμε για να πάρουμε το μαχαίρι να μην σκοτωθεί» – Τι είπε ο σύζυγο της 51χρονης

Ο σύζυγος της 51χρονης ισχυρίστηκε μιλώντας στο Live News ισχυρίζεται πως όλα συνέβησαν καθώς η γυναίκα τους επιτέθηκε με μαχαίρι και εκείνοι απλώς προσπαθούσαν να το πάρουν.

«Μας κυνήγησε με το μαχαίρι στο σπίτι μέσα. Ήτανε ψυχολογικά χάλια. Αυτή μας επιτίθεται και εμείς επιτεθήκαμε για να πάρουμε το μαχαίρι να μην σκοτωθεί. Αυτή όταν πίνει τα χάπια της μετά βλέπει φαντασιώσεις. Έτσι είναι αυτά τα χάπια. Εκείνη την ημέρα μπήκε στο μπάνιο. Ξαφνικά βγαίνει από το μπάνιο και είχε δει όλες τις τρέλες που είχε φανταστεί. Άρχισε από την κουζίνα να αρπάζει το ποτήρι, να με χτυπάει με το ποτήρι του καφέ και μετά από το καθάρισμα να παίρνει το μαχαίρι και να μου λέει: ‘έρχεται η σειρά σου και τώρα θα δεις’. Και με κυνήγαγε μπροστά στο εφτάχρονο μωρό και τον μεγάλο γιο μου.

Μετά πήγαν τα παιδιά γιατί απείλησε τον εαυτό της να σκοτώσει. Την κρατούσε ο γιος μου από το χέρι για να μπορούσε να πάρει το μαχαίρι και δεν μπορούσε. Τόσες ώρες προσπαθούσαμε. Αφού είχε ένα μαχαίρι στο χέρι. Τεράστιο! Πώς να μην φοβηθούν και οι αστυνομικοί; Εγώ έχω πάει στη μήνυση. Δεν θα ζητήσω ενοίκιο από τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει μαζί μου, η κυρία ήταν κάθε δυο και τρεις στην Ιταλία. Έχει βάλει όλα τα παιδιά της για κλέψιμο πριν τέσσερα χρόνια ακριβώς, αποφυλακίστηκε τρεις μήνες πριν», λέει.