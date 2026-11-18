Ο Αμερικανός γκαρντ υποστήριξε πως το χρονόμετρο θα έπρεπε να είχε μηδενίσει πριν από τον καταλογισμό του φάουλ και της τεχνικής ποινής που δόθηκε στον πάγκο της ομάδας

Ο Κέντρικ Ναν εξέφρασε τη διαφωνία του για την απόφαση των διαιτητών σε μια κρίσιμη φάση της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Βίρτους Μπολόνια, με τον Αμερικανό γκαρντ να τοποθετείται μέσω των social media.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου τρία λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα στην Μπολόνια, όταν οι δύο ομάδες διεκδίκησαν την κατοχή έπειτα από αμυντική προσπάθεια των «πράσινων». Η φάση κατέληξε σε τζάμπολ, με μόλις 0,3 δευτερόλεπτα να απομένουν στο χρονόμετρο.

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Κατά τη διεκδίκηση, η μπάλα κατευθύνθηκε προς τον Ντιαρά, ο οποίος την ακούμπησε στον αέρα.

Ωστόσο, ο χρόνος δεν μηδενίστηκε, με τους διαιτητές να καταλογίζουν φάουλ του Γιαμπουσέλε στον παίκτη της Βίρτους, ενώ παράλληλα χρεώθηκε με τεχνική ποινή ο πάγκος του Παναθηναϊκού.

Η συγκεκριμένη απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά του «τριφυλλιού», καθώς οι άνθρωποι της ομάδας θεώρησαν πως ο χρόνος θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί πριν καταλογιστεί οποιαδήποτε παράβαση.

Με αφορμή σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ναν σχολίασε τη φάση, εκφράζοντας την άποψη πως το χρονόμετρο θα έπρεπε να έχει μηδενίσει και πως δεν υπήρχε χρόνος για να καταλογιστεί φάουλ.

Για την ίδια στιγμή είχε τοποθετηθεί και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Το σχόλιο του Ναν για την συγκεκριμένη φάση