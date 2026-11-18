Ο Βανς επρόκειτο να συμμετάσχει σήμερα στη σύνοδο DealBook Summit, ωστόσο ενημερώθηκε, ότι έπρεπε να παραμείνει στην αμερικανική πρωτεύουσα, προκειμένου να λάβει μέρος σε έκτακτες συσκέψεις για το κύμα τεχνολογικών διακοπών

Εσπευσμένα στην Ουάσινγκτον κλήθηκε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, με αποτέλεσμα να ακυρώσει την προγραμματισμένη συμμετοχή του σε εκδήλωση των New York Times στη Νέα Υόρκη, λίγα μόλις λεπτά πριν ανέβει στη σκηνή.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Βανς επρόκειτο να συμμετάσχει σήμερα Τετάρτη (18/11) στη σύνοδο DealBook Summit, ωστόσο ενημερώθηκε, ότι έπρεπε να παραμείνει στην αμερικανική πρωτεύουσα, προκειμένου να λάβει μέρος σε έκτακτες συσκέψεις για το κύμα τεχνολογικών διακοπών που έχει προκαλέσει αναστάτωση σε κρίσιμες υποδομές των ΗΠΑ.

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Την ακύρωση ανακοίνωσε ο παρουσιαστής της εκδήλωσης, Άντριου Ρος Σόρκιν, κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή του. «Επρόκειτο να έχουμε μαζί μας τον αντιπρόεδρο, αλλά με λύπη μου ανακοινώνω ότι δεχθήκαμε τηλεφώνημα πριν από περίπου 20 ή 30 λεπτά, με το οποίο ενημερωθήκαμε ότι δεν θα μπορέσει να βρίσκεται σήμερα εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, ο Βανς είχε προγραμματίσει να αναχωρήσει το πρωί για τη Νέα Υόρκη, ενώ ακόμη και οι άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας βρίσκονταν ήδη στην πόλη από το προηγούμενο βράδυ, προετοιμάζοντας την άφιξή του.

«Όλα αυτά συμβαίνουν, φυσικά, εν μέσω μιας σειράς διακοπών λειτουργίας στη Microsoft, την NSA, στα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, στην JPMorgan και στη Zelle. Έχω ενημερωθεί ότι τον χρειάζονται στην Ουάσινγκτον για μια σειρά συσκέψεων που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε ο Σόρκιν.

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Συναγερμός για τις βλάβες σε τράπεζες, αεροδρόμια και την NSA

Ο Βανς παρέμεινε στην Ουάσινγκτον, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ έφτανε στην Κίνα, ενόψει της ιστορικής συνόδου με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), την Πέμπτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υποβαθμίσει τη σοβαρότητα των διακοπών λειτουργίας την Τρίτη, όταν ρωτήθηκε σχετικά από δημοσιογράφους στη Μανίλα. «Έτσι είναι η ζωή», είχε απαντήσει, προσθέτοντας: «Όταν είσαι μεγάλος και ισχυρός και έχεις όλα τα χρήματα, συμβαίνουν και τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει πρόβλημα». Ο Τραμπ αποκάλυψε, μάλιστα, ότι είχε επικοινωνήσει με τις τράπεζες που επηρεάστηκαν από τις δυσλειτουργίες.

Το γραφείο του αντιπροέδρου επιβεβαίωσε ότι ο Βανς συμμετείχε σε συσκέψεις στην Ουάσινγκτον, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποιοι άλλοι βρίσκονταν σε αυτές ή ποιες ακριβώς βλάβες εξετάζονταν.

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Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η διακοπή λειτουργίας του NSANet, του απόρρητου δικτύου που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NSA) για τις εσωτερικές επικοινωνίες της. Το σύστημα τέθηκε εκτός λειτουργίας την Τρίτη, ενώ το ίδιο βράδυ η υπηρεσία έκλεισε τις εγκαταστάσεις της, επιτρέποντας την πρόσβαση μόνο στο απολύτως απαραίτητο προσωπικό.

Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε την Τετάρτη στους δημοσιογράφους ότι οι εργασίες αποκατάστασης του δικτύου προχωρούσαν «πιο αργά από το αναμενόμενο». Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχαν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης ή συντονισμένης κακόβουλης ενέργειας.

Ο διευθυντής των Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών, Τζέι Κλέιτον, απέδωσε το πρόβλημα της NSA σε ενημέρωση λογισμικού (software patch), η οποία πραγματοποιήθηκε για την αντιμετώπιση ευπαθειών που είχαν εντοπιστεί τον προηγούμενο μήνα.

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Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, είχε δηλώσει την Τρίτη: «Δεν δεχόμαστε συστημική επίθεση».

Το χρονικό των διαδοχικών τεχνολογικών βλαβών

Το κύμα προβλημάτων ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη, όταν διακοπή λειτουργίας στη Microsoft έθεσε εκτός λειτουργίας το Outlook για περισσότερες από 30 ώρες. Η εταιρεία απέδωσε το πρόβλημα σε αναβάθμιση του δικτύου της.

Μία ημέρα αργότερα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) προχώρησε σε καθήλωση πτήσεων σε ολόκληρη τη χώρα για περισσότερες από τέσσερις ώρες, καθώς ένας ελαττωματικός δρομολογητής (router) προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις επικοινωνίες των συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Μετά το περιστατικό, η υπηρεσία ανέστειλε την εγκατάσταση νέων δρομολογητών σε ολόκληρη τη χώρα.

Τη Δευτέρα, ένα σφάλμα λογισμικού στην JPMorgan Chase προκάλεσε καθυστερήσεις στις συναλλαγές, επηρεάζοντας και πελάτες άλλων τραπεζών. Την ίδια στιγμή, η United Airlines αντιμετώπισε ξεχωριστή βλάβη στα συστήματά της, η οποία διήρκεσε περίπου 90 λεπτά.

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Την Τρίτη, η Apple απέδωσε επίσης προβλήματα στη λειτουργία υπηρεσιών της σε εσωτερική αναβάθμιση.

Η προειδοποίηση Βανς για καταφύγια και αποθέματα τροφίμων

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Μαρκγουέιν Μάλιν, βρέθηκε αντιμέτωπος με ερωτήσεις στο Κογκρέσο σχετικά με την παρουσία του σε αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου μεταξύ του LSU και του Τέξας, την ώρα που είχαν καθηλωθεί οι πτήσεις σε εθνικό επίπεδο.

Ο Μάλιν κατέθεσε την Τετάρτη στην Επιτροπή Εσωτερικής Ασφάλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, μαζί με τον Τζέι Κλέιτον και τον αναπληρωτή διευθυντή του FBI, Κρίστοφερ Ράια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος ο Τζέι Ντι Βανς είχε αναφερθεί τη Δευτέρα, σε συνέντευξή του στο Fox News, στην ανησυχία που προκαλούν οι διαδοχικές τεχνολογικές βλάβες.

Όπως αποκάλυψε, φίλοι του τον είχαν ρωτήσει εάν θα έπρεπε να κατασκευάσουν καταφύγια ή να συγκεντρώσουν αποθέματα τροφίμων και νερού, προκειμένου να είναι προετοιμασμένοι για ένα ενδεχόμενο μεγάλης κρίσης.

«Δεν βλέπουμε να έρχεται κάποια κρίση. Πρέπει, όμως, να είσαι προετοιμασμένος για τα πάντα», είχε δηλώσει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.

Η Daily Mail ανέφερε ότι επικοινώνησε με το γραφείο του αντιπροέδρου και τον Λευκό Οίκο, ζητώντας σχόλιο για τις έκτακτες συσκέψεις και τις εξελίξεις γύρω από τις μαζικές διακοπές λειτουργίας.