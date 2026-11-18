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Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ενώ οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι, με τις έρευνες των αρχών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξηΔιάβασε το άρθρο
Από τις κάμερες ασφαλείας εντοπίστηκε ο Βούλγαρος ισοβίτης που έχει καταδικαστεί ως ο δράστης της δολοφονίας του επιχειρηματία Γιάννη ΜακρήΔιάβασε το άρθρο
Οι αστυνομικές δυνάμεις αξιοποιούν βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή του Αιγάλεω, με τη σύζυγο του θύματος να εκφράζει την αισιοδοξία της πως οι Αρχές βρίσκονται πολύ κοντά στον δράστηΔιάβασε το άρθρο
Σύμφωνα με τις Αρχές, η στοχοποίηση του επιχειρηματία εκτιμάται πως συνδέεται με τη θέση του σε εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων, ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν πέντε άτομαΔιάβασε το άρθρο
Η 51χρονη κατέληξε στο νοσοκομείο, ενώ ο σύζυγός της αφέθηκε ελεύθερος με προθεσμία - Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, απομακρύνθηκαν τρέχονταςΔιάβασε το άρθρο