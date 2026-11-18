Οι αστυνομικές δυνάμεις αξιοποιούν βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή του Αιγάλεω, με τη σύζυγο του θύματος να εκφράζει την αισιοδοξία της πως οι Αρχές βρίσκονται πολύ κοντά στον δράστη

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