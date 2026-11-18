Μετά το τέλος της απολογίας της προέκυψε διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα

Σε κατ’ οίκον περιορισμό τίθεται η 34χρονη η οποία κατηγορείται για τον εμπρησμό στο Ζεφύρι με θύματα δύο πυροσβέστες μετά τη διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα για την ποινική μεταχείριση της.

Η κατηγορούμενη απολογήθηκε με βάση την ποινική δίωξης που της έχει ασκηθεί για εμπρησμό από τον οποίο προκλήθηκε θάνατος. Μετά το τέλος της απολογίας της προέκυψε διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα.

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Συγκεκριμένα η δικαστική λειτουργός είχε την άποψη ότι η κατηγορουμένη πρέπει να αφεθεί ελεύθερη και ο εισαγγελέας πως πρέπει να οδηγηθεί στις φυλακές. Μετά από την εξέλιξη αυτή η κατηγορούμενη θα παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι να αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα λύσει τη διαφωνία ανάμεσα σε ανακρίτρια και εισαγγελέα εντός πενθημέρου.

Οι δύο ανήλικες κόρες της 34χρονης αφέθηκαν ελεύθερες με τον περιοριστικό όρο της παρακολούθησης από επιμελητή ανηλίκων.