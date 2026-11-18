Η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη συμμετοχή της Εθνικής Παίδων σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου U-17 έχει ξεκινήσει. Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, στις 18:00 ώρα Ελλάδας, η ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη αντιμετωπίζει την Αίγυπτο στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, που φιλοξενείται στο Κατάρ.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βρίσκεται ήδη στη Ντόχα, όπου ολοκλήρωσε τις πρώτες ημέρες της προετοιμασίας του ενόψει της μεγάλης πρόκλησης.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός έχει στη διάθεσή του όλους τους ποδοσφαιριστές, καθώς δεν έχουν προκύψει προβλήματα απουσιών πριν από το πρώτο παιχνίδι.

Η Ελλάδα συμμετέχει στον πρώτο όμιλο και μετά την αναμέτρηση με την Αίγυπτο θα αντιμετωπίσει τον Παναμά στις 22 Νοεμβρίου, στις 14:30, ενώ τρεις ημέρες αργότερα, στις 25 Νοεμβρίου και στις 16:30, θα αναμετρηθεί με το Κατάρ.

Στόχος της ομάδας είναι να διεκδικήσει την πρόκριση στη φάση των «32». Όλοι οι αγώνες της Εθνικής θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ.

Η παρουσία στο Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελεί ήδη μια ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς διεθνείς, οι οποίοι καλούνται πλέον να αποτυπώσουν την προσπάθειά τους και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε μια κορυφαία διοργάνωση για την ηλικιακή τους κατηγορία.

Παπαδάκης: «Σπουδαία εμπειρία και μεγάλη επιβράβευση για τα παιδιά»

Τη σημασία της συμμετοχής στο Παγκόσμιο Κύπελλο ανέδειξε και ο Βασίλης Παπαδάκης, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσία της ομάδας στο Κατάρ, αλλά και την ανυπομονησία όλων για την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

«Είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι που βρισκόμαστε εδώ. Είναι μια σπουδαία εμπειρία και μια μεγάλη επιβράβευση για τα παιδιά και το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ανυπομονούμε για το πρώτο παιχνίδι και, όλοι μαζί, με πίστη στις ικανότητές μας, θα κάνουμε το καλύτερο, όπως πάντα, για την Εθνική Ομάδα».