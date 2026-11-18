Σύμφωνα με το δημοσίευμα της WSJ, κατά την ακρόαση διατυπώθηκαν επίσης ανησυχίες για οκτώ απόπειρες αυτοκτονίας που σημειώθηκαν στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Linco

Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό χρησιμοποίησε ληγμένους πυραύλους κρουζ Tomahawk κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, εξαιτίας των ελλείψεων σε κρίσιμα πυρομαχικά, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal (WSJ), το οποίο επικαλείται δηλώσεις του ασκούντος χρέη υπουργού Ναυτικού των ΗΠΑ, Χουνγκ Κάο.

Κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Γερουσία, στο πλαίσιο της διαδικασίας επικύρωσης του διορισμού του, ο Κάο αποκάλυψε ότι το Πολεμικό Ναυτικό κατάφερε να επαναπρογραμματίσει ληγμένους πυραύλους Tomahawk, καθιστώντας τους κατάλληλους για χρήση στο πλαίσιο της επιχείρησης «Epic Fury», της αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας κατά του Ιράν.

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«Για ορισμένα από αυτά τα πυρομαχικά, αλλάξαμε τον κώδικά τους», δήλωσε χαρακτηριστικά, παρομοιάζοντας τη διαδικασία με την προσπάθεια να καταστεί και πάλι βρώσιμο το ληγμένο ψωμί.

«Αυτός ο πόλεμος αποτελεί, και πάλι, μεγάλη επιβάρυνση για το Πολεμικό Ναυτικό μας», πρόσθεσε ο Κάο, απαντώντας σε ερωτήσεις γερουσιαστών σχετικά με τις παρατεταμένες αποστολές, τη συρρίκνωση των αποθεμάτων οπλικών συστημάτων και τις συνθήκες υπό τις οποίες υπηρετούν οι ναύτες στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της WSJ, κατά την ακρόαση διατυπώθηκαν επίσης ανησυχίες για οκτώ απόπειρες αυτοκτονίας που σημειώθηκαν στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, καθώς και για καταγγελίες σχετικά με την ανεπαρκή παροχή τροφίμων και ειδών υγιεινής στο πλήρωμα του αεροπλανοφόρου.