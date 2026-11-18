Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Θάνος Τρούπκος, Managing Director της AdLink, ανέδειξε τη δυναμική των Retail Media και τις ευκαιρίες που δημιουργούν για brands και retailers στην ελληνική αγορά, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο του φυσικού καταστήματος.

Μέσα από την παρουσίασή του, αναφέρθηκε στη διεθνή ανάπτυξη των Retail Media και στην ανάγκη ουσιαστικής ένταξής τους στη στρατηγική επικοινωνίας των brands. Η διεύρυνση των δικτύων των retailers προσφέρει περισσότερες δυνατότητες προσέγγισης των καταναλωτών, καθιστώντας ακόμη πιο σημαντική την κατανόηση και αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε δικτύου.

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Στο επίκεντρο βρέθηκε η σύνδεση της διαφημιστικής επικοινωνίας με την πραγματική ανάγκη που βρίσκεται πίσω από μια αναζήτηση ή αγορά. Όπως αναδείχθηκε, η αξία των Retail Media επεκτείνεται πέρα από την προβολή προϊόντων που διατίθενται από έναν retailer, προσφέροντας στα brands τη δυνατότητα να συνδεθούν με ευρύτερες ανάγκες και διαφορετικές στιγμές της ζωής του καταναλωτή.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο φυσικό κατάστημα, όπου εξακολουθεί να πραγματοποιείται το μεγαλύτερο μέρος των λιανικών πωλήσεων στην Ελλάδα. Η παρουσίαση ανέδειξε τις δυνατότητές του ως καναλιού επικοινωνίας με ευρεία απήχηση, που μπορεί να συμβάλει τόσο στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των brands όσο και στην προσέγγιση του καταναλωτή κοντά στην αγοραστική απόφαση.

Παράλληλα, ο Θάνος Τρούπκος υπογράμμισε τη σημασία της ενεργής αξιοποίησης των ευκαιριών που υπάρχουν ήδη στην αγορά, καθώς η κατηγορία συνεχίζει να εξελίσσεται και να διαμορφώνει κοινά πρότυπα λειτουργίας και μέτρησης.

Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με αναφορά στην προσέγγιση της AdLink, η οποία συνδυάζει γνώση του λιανεμπορίου και εμπειρία στα media, με στόχο να αναδεικνύει την επικοινωνιακή αξία των σημείων επαφής που διαθέτουν οι retailers και να δημιουργεί νέες δυνατότητες σύνδεσης των brands με τους καταναλωτές.