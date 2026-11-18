Η 14χρονη είχε καταλήξει από επιπλοκές του Covid-19 στα Επείγοντα του νοσοκομείου Λαμίας στις 4 Δεκεμβρίου 2021, έπειτα από πολύωρη αναμονή στο κοντέινερ έξω από το ΤΕΠ

Πέντε χρόνια μετά τον θάνατο της 14χρονης Κυριακής Ζανιά, η οποία έχασε τη ζωή της από επιπλοκές του κορονοϊού περιμένοντας στα Επείγοντα του Νοσοκομείου στη Λαμία, η υπόθεση παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Η δίκη έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, έπειτα από τρεις διαδοχικές αναβολές που καθυστέρησαν επί μακρόν την εκδίκαση της υπόθεσης. Στο εδώλιο θα καθίσουν δύο γιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας διά παραλείψεως.

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Η πρώτη αναβολή δόθηκε λόγω κωλυμάτων των συνηγόρων υπεράσπισης, ενώ στη συνέχεια προέκυψε πρόβλημα υγείας κατηγορουμένου, όπως αναφέρει το LamiaReport. Έτσι, σχεδόν πέντε χρόνια μετά την τραγωδία, οι γονείς της Κυριακής εξακολουθούν να περιμένουν να εξεταστούν στο ακροατήριο οι συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε το παιδί τους και να δοθούν απαντήσεις για όσα συνέβησαν εκείνο το μοιραίο Σάββατο.

Το χρονικό της τραγωδίας στο Νοσοκομείο Λαμίας

Ήταν το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021 όταν η 14χρονη Κυριακή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Λαμίας, καθώς νοσούσε από κορονοϊό. Το θετικό rapid test είχε βγει από τις 29 Νοεμβρίου, ενώ μαζί της βρίσκονταν η μητέρα της και η μικρότερη αδελφή της, που είχαν επίσης προσβληθεί από τον ιό του κορονοϊού.

Το κορίτσι έφτασε στα Επείγοντα περίπου στις 09:30 το πρωί και οδηγήθηκε στο κοντέινερ αναμονής που είχε στηθεί έξω από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).

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Σύμφωνα με τα στοιχεία του κατηγορητηρίου, περίπου μία ώρα αργότερα, στις 10:30, εξετάστηκε από την κατηγορούμενη γιατρό, η οποία έδωσε εντολή για εργαστηριακό έλεγχο, τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα και χορήγηση ορού, καθώς και για τη διενέργεια ηλεκτροκαρδιογραφήματος.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα ευρήματα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), που διενήργησε η καθηγήτρια Παιδιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, Ιωάννα Γριβέα, το καρδιογράφημα κατέγραφε ήδη από εκείνη την ώρα σοβαρή επιβάρυνση της κατάστασης της ανήλικης.

Παρά τα ευρήματα, η 14χρονη παρέμεινε στο κοντέινερ μέχρι περίπου τις 13:30, χωρίς να έχει προηγηθεί, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η απαιτούμενη ουσιαστική ιατρική αντιμετώπιση. Στο μεταξύ, η πρώτη κατηγορούμενη γιατρός είχε ενημερώσει και τον δεύτερο συνάδελφό της.

Η αγωνιώδης έκκληση της θείας και η μεταφορά στα Επείγοντα

Περίπου στις 13:30, βλέποντας την κατάσταση της ανιψιάς της να επιδεινώνεται ραγδαία, η θεία του κοριτσιού, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, απευθύνθηκε με έντονο τρόπο στις νοσηλεύτριες της υποδοχής, ζητώντας να προσέλθει αμέσως γιατρός.

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Η κατηγορούμενη γιατρός εμφανίστηκε κρατώντας στα χέρια την ειδική προστατευτική στολή που έπρεπε να φορέσει πριν μπει στον χώρο. Όταν, όμως, η μητέρα και η θεία τής επισήμαναν ότι το παιδί βρισκόταν σε πολύ άσχημη κατάσταση και εκείνη κοίταξε μέσα από το τζάμι, άφησε τη στολή και μπήκε αμέσως στο κοντέινερ.

Ακολούθησε συναγερμός και η Κυριακή μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο εσωτερικό των Επειγόντων, στο σηπτικό τμήμα. Εκεί υποβλήθηκε σε υπερηχογράφημα, αξονική τομογραφία και σειρά άλλων εξετάσεων, ενώ κλήθηκαν άμεσα γιατροί της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και αναισθησιολόγοι.

Η κατάσταση της 14χρονης ήταν ήδη ιδιαίτερα κρίσιμη. Όταν μεταφέρθηκε στα Επείγοντα, είχε πολύ χαμηλή αρτηριακή πίεση, ενώ παρουσίαζε πόνο στο στήθος και μούδιασμα στην κάτω γνάθο.

Η μάχη για να κρατηθεί στη ζωή και η δεύτερη ανακοπή

Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της ανήλικης και να την υποβάλουν σε διασωλήνωση, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» στην Αθήνα.

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Αν και κατάφεραν να την επαναφέρουν μετά την πρώτη καρδιακή ανακοπή, ακολούθησε και δεύτερη. Η Κυριακή δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε στις 17:25 το απόγευμα από επιπλοκές του κορονοϊού.

Τις δραματικές εκείνες ώρες, η μητέρα και η θεία της περίμεναν έξω από τα Επείγοντα, παρακολουθώντας την κινητικότητα των γιατρών και των διασωστών, χωρίς να γνωρίζουν την πραγματική έκταση της τραγωδίας.

Από τις 14:00 είχε φτάσει στο νοσοκομείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με διασώστες που φορούσαν στολές προστασίας για τον κορονοϊό, ενώ στη συνέχεια κατέφθασε και κινητή ιατρική μονάδα. Σκοπός ήταν να μεταφερθεί το κορίτσι στην Αθήνα, προκειμένου να νοσηλευτεί στο Νοσοκομείο Παίδων.

Η διακομιδή, ωστόσο, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Η 14χρονη Κυριακή είχε ήδη χάσει τη μάχη για τη ζωή.

Πλέον, σχεδόν πέντε χρόνια μετά, η υπόθεση φτάνει ενώπιον της Δικαιοσύνης, με τους γονείς της να περιμένουν την εξέταση των συνθηκών της τραγωδίας και την απόδοση ευθυνών, εφόσον αυτές προκύψουν από τη δικαστική διαδικασία.