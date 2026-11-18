Ο Παναγιώτης Φασούλας διοργάνωσε συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ, ασκώντας κριτική στη διοίκηση της ΕΟΚ για τη στάση της μετά το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ και θέτοντας ζητήματα διαφάνειας στη διαιτησία και αλλαγών στο άθλημα.

Τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα του ελληνικού μπάσκετ μετά το σκάνδαλο που κλυδωνίζει τον χώρο άνοιξε ο Παναγιώτης Φασούλας σε συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσε στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ.

Ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής τοποθετήθηκε για τη στάση της διοίκησης της ΕΟΚ, τονίζοντας πως το Διοικητικό Συμβούλιο θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί από την πρώτη ημέρα μετά τις αποκαλύψεις που ήρθαν στο φως.

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Το παρών στην εκδήλωση έδωσε ο Παναγιώτης Γιαννάκης, θέλοντας να συμβάλει έτσι στον διάλογο για την ανασυγκρότηση του αθλήματος και την ανάγκη να γυρίσει σελίδα μετά τη δύσκολη περίοδο που ακολούθησε.

Άλλωστε, ο ίδιος έχει βιώσει από κοντά τις συνέπειες της υπόθεσης, καθώς είχε βρεθεί στο στόχαστρο διαιτητών και παραγόντων που στη συνέχεια προφυλακίστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Παναγιώτης Φασούλας:

«Τα πρακτικά των Διοικητικών Συμβουλίων δεν δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. Δεν έχω τίποτα προσωπικό με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά με ενοχλεί το γεγονός ότι δεν παραιτηθήκατε όλοι την επόμενη μέρα, ώστε να προχωρήσουμε με την επόμενη διοίκηση.

Στο τέταρτο ή πέμπτο Διοικητικό Συμβούλιο κατάλαβα ότι μαζευόμασταν για να ακούμε τους δεκάρικους του κυρίου Λιόλιου. Πήγα στον εισαγγελέα και ζήτησα να ανοίξουν οι διάλογοι του κυρίου Τσάπα με τον κύριο Λιόλιο».

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Η αναφορά στο κεφάλαιο της διαιτησίας

«Στους 18 μήνες που έρχονται δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Μπορούμε, όμως, να φέρουμε την απόλυτη διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας της ελληνικής διαιτησίας, ώστε οι διαιτητές να παίζουν για τον εαυτό τους.

Οι αξιολογήσεις πρέπει να είναι δημόσιες και φανερές το ίδιο βράδυ. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τις ποινές. Ζούμε σε ένα καθεστώς σιωπηρών τιμωριών.

Κανείς δεν ξέρει γιατί ένας διαιτητής τιμωρείται. Πρέπει να υπάρχει δημόσια τιμωρία ή αποκλεισμός. Το ίδιο ισχύει ακόμη και για τους βιντεοπαρατηρητές.

Το 5% είναι η GBL και το υπόλοιπο 95% είναι οι μικρότερες κατηγορίες. Η συνολική βαθμολογία πρέπει να βοηθά τους διαιτητές να διατηρούν τη θέση τους, όπως συμβαίνει με τους παίκτες και τους προπονητές.

Οι διαιτητές, όμως, πηγαίνουν μόνο προς τα πάνω. Έχουμε 150 διαιτητές στην Α1 και η πορεία τους είναι μόνο ανοδική.

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Πρέπει να απασχολήσει τους διαιτητές το γιατί δεν τους εμπιστεύεται κανείς για να τους καλέσει σε ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Μόνο ο Πουρσανίδης έχει κληθεί. Ο διαιτητής πρέπει να παίζει για τον εαυτό του, να προσπαθεί να πάρει καλό βαθμό ακόμη και από την ομάδα που χάνει».

Το επίμαχο θέμα των οικονομικών της ΕΟΚ και οι εκλογές

«Όσον αφορά τα οικονομικά, δεν καταλάβαμε ποτέ τι χρήματα διαχειρίζεται η Ομοσπονδία. Για ένα μπάτζετ 15 εκατομμυρίων, κάποιοι πήγαν φυλακή. Εύχομαι ειλικρινά να αθωωθούν και τους παρακαλώ να μην έχουν ξανά σχέση με τον χώρο μας.

Έδιωξαν ανθρώπους από τον χώρο που δεν έπρεπε να φύγουν. Η ΕΣΚΑΝΑ παραλίγο να καταστραφεί. Δεν δόθηκαν ποτέ χρήματα και δεσμεύτηκαν λογαριασμοί.

Αυτά πρέπει να τελειώσουν. Αυτά είναι που με καταρρακώνουν όταν βλέπω να συμβαίνουν στο μπάσκετ.

Εμείς, και βλέπω εδώ τον Νίκο Λινάρδο και τον Παναγιώτη Γιαννάκη, ό,τι φτιάξαμε το κάναμε μέσα από το μπάσκετ. Άλλοι ασχολήθηκαν επειδή ήταν η κονόμα τους.

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Έχω απαντήσει ότι δεν θα ήμουν συνεπής εάν έκανα κατ’ ιδίαν συζητήσεις και έστελνα μηνύματα. Είμαι ο Παναγιώτης Φασούλας, υποψήφιος πρόεδρος για την Ομοσπονδία.

Πιστεύετε ότι, για όσους έχουμε περάσει από το μπάσκετ, αυτό προσθέτει κάτι στην ιστορία μας; Δεν προσθέτει τίποτα. Θέλουμε να κάνουμε το μπάσκετ αξιοκρατικό στα μάτια των πολιτών. Αυτή τη στιγμή οι εξελίξεις απασχολούν την ελληνική κοινωνία.

Έγιναν δύο εκλογές στις οποίες θεωρώ ότι μας έκλεψαν. Οι νικητές είναι στη φυλακή και οι χαμένοι είμαστε εδώ».

Η τοποθέτηση του Παναγιώτη Γιαννάκη:

«Όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι το μπάσκετ περνάει μια δύσκολη περίοδο, αλλά πάντα μέσα από τις δύσκολες περιόδους πιστεύω ότι μπορούμε πραγματικά να βρούμε τον τρόπο να βοηθήσουμε το μπάσκετ.

Να καταλάβουμε όλοι ότι, βοηθώντας το μπάσκετ να μπει σε μια καινούργια προσπάθεια, θα μπορέσει να αναδείξει το ταλέντο των παιδιών που βρίσκονται εδώ, αλλά και τους ανθρώπους που πραγματικά νοιάζονται και αγαπάνε το παιχνίδι πάνω απ’ όλα.

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Το μπάσκετ νομίζω ότι έχει δείξει πως έχει βάθος και ικανότητες. Απλώς, επειδή έγινε πολύ δημοφιλές, υπήρξε πάρα πολύ φωτεινό και γνώρισε μεγάλες επιτυχίες, είναι φυσιολογικό, από τη στιγμή που δεν υπήρχαν οι κανόνες που θα κρατούσαν μακριά ανθρώπους που έχουν στο μυαλό τους την παραβατικότητα, να εισχωρήσουν μέσα.

Εμείς τώρα πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, να βάλουμε τις βάσεις ώστε να μειώσουμε τις πιθανότητες να υπάρχουν άνθρωποι που μπαίνουν μέσα με πρωταρχικό σκοπό την παραβατικότητα, αλλά και την προσωπική τους προβολή.

Οι αθλητές και οι προπονητές, που είναι αυτοί οι οποίοι δουλεύουν μέσα στις τέσσερις γραμμές, αυτό που επιζητούν είναι δικαιοσύνη και ανθρώπους που θα προφυλάσσουν το αγωνιστικό αποτέλεσμα.

Νομίζω ότι αυτή η καινούργια προσπάθεια πρέπει να είναι δυναμική και να έχει όλα τα εχέγγυα, ώστε πραγματικά να δώσει την ευκαιρία στο άθλημα να πάει μπροστά.

Και δεν θα πάει μπροστά μόνο με έναν άνθρωπο. Θα πάει μπροστά μόνο όταν καταφέρουμε να δώσουμε τους ρόλους στον καθένα που μπορεί να τους φέρει εις πέρας.

Στο προηγούμενο διάστημα είχαμε μια διοίκηση η οποία προσπαθούσε να τα κάνει όλα μόνη της.

Νομίζω ότι το παιχνίδι του μπάσκετ, όπως ξέρετε οι περισσότεροι, είναι να μπορέσουμε να κάνουμε ο καθένας τον ρόλο του όσο το δυνατόν καλύτερα. Η διοίκηση να διοικεί, οι προπονητές να προπονούν και οι παίκτες να παίζουν.

Ελπίζω μέσα από τέτοιες συναντήσεις να μπορέσουμε να βρούμε το κατάλληλο μείγμα, ώστε το μπάσκετ να βρει πάλι τον δρόμο του. Έναν δρόμο που έχει χαρίσει στον κόσμο πολύ μεγάλες επιτυχίες».

Ο Παναγιώτης Φασούλας αναφέρθηκε σε διάφορα ζητήματα που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, ασκώντας αρχικά έντονη κριτική στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ.

Όπως υποστήριξε, τα μέλη του θα έπρεπε να είχαν υποβάλει τις παραιτήσεις τους από την πρώτη κιόλας ημέρα μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου.