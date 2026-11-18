Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας απέρριψε κάθε ελαφρυντικό για την 33χρονη, η οποία, όπως εκτιμά η εισαγγελέας, είχε σχεδιάσει μεθοδικά το έγκλημα της

Ισόβια κάθειρξη και επιπλέον τρία χρόνια φυλάκιση ήταν η τιμωρία που επέβαλε το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας στη 33χρονη Αλγερινή για το θάνατο της κόρης της, που είχε βρεθεί να επιπλέει στην παραλία Εδέμ στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου.

Η γυναίκα κρίθηκε ένοχη χωρίς κανένα ελαφρυντικό για ανθρωποκτονία με πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, σε βάρος μέλους της οικογένειας και για ενδοοικογενειακή πρόκληση σωματικών βλαβών.

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Η κατηγορούμενη μητέρα απολογούμενη ισχυρίστηκε ότι δεν σκότωσε την τρίχρονη Τζένα αλλά ότι έπεσε το παιδάκι, μέσα στο σπίτι, στο μπάνιο και επειδή θεώρησε ότι είναι νεκρή, αποφάσισε να την αφήσει στη θάλασσα.

«Όταν πάω πίσω πονάω πολύ» είπε η κατηγορούμενη στην έναρξη της απολογίας της, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο και ξέσπασε σε κλάματα με αποτέλεσμα να διακοπεί για λίγο η διαδικασία.

Η ίδια αρνήθηκε ότι χτύπησε το παιδί της, αλλά επέρριψε ευθύνες σε φίλο της. Είπε ότι εκείνος την χτύπησε οκτώ με εννέα φορές και ανέφερε ότι είχε κακοποιήσει και εκείνη σεξουαλικά.

Πρόεδρος: Καλέσατε βοήθεια;

Κατηγορούμενη: Όχι τρόμαξα.

Πρόεδρος: Της φορέσατε μαγιό για να την πάτε στη θάλασσα;

Κατηγορούμενη. Ναι. Σκέφτηκα ότι ήταν καλύτερο για την ψυχή της, αυτό λέει το κοράνι για εμάς τους μουσουλμάνους. Εγώ θεώρησα ότι έτσι καθαρίζεται η ψυχή της επειδή είναι μωρό.

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Η κατηγορούμενη είπε ότι ήταν σε σοκ και φοβήθηκε να μη χάσει τα άλλα παιδιά της για αυτό αποφάσισε να πάει να αφήσει την μικρή Τζένα, στην παράλια Έδεμ του Παλαιού Φαλήρου.

«Σας ζητάω να μην χάσω τα παιδιά μου, να πάνε στην Αλγερία. Είμαι έτοιμη να με τιμωρήσατε για αυτό που έκανα αλλά δεν είμαι φόνισσα. Δεν σκότωσα το παδί μου» είπε η κατηγορούμενη στο κλείσιμο της απολογίας.

Αγόρευση

Η εισαγγελέας της έδρας, με την αγόρευση της, ζήτησε να κριθεί ένοχη η κατηγορούμενη, όπως της αποδίδεται από το κατηγορητήριο. «Βρισκόμενη σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και έχοντες γνώση ότι δεν μπορούσε να αντιδράσει το κοριτσάκι το άφησε στο νερό, αποδεχόμενη τον βέβαιο θάνατο της» είπε η εισαγγελέας της έδρας. Στην αγόρευση της επικαλέστηκε το οπτικό υλικό, την ιατροδικαστική έκθεση και τις ιστολογικές εξετάσεις, αλλά και τις μαρτυρικές καταθέσεις για να τεκμηριώσει την πρόταση της.

Η εισαγγελική λειτουργός κατέληξε ότι η κατηγορούμενη είχε σχεδιάσει καλά το έγκλημα. «Όλα τα στοιχεία δείχνουν προμελέτη και σχεδιασμό.Δεν έδειξε καμία συντριβή, καμία στεναχώρια, μόλις τρεις ημέρες μετά το θάνατο, ήρθε σε επικοινωνία με τις προξενικές αρχές και αιτήθηκε την επιστροφή της στη χώρα της» είπε η εισαγγελέας, κάνοντας λόγο για “σχέδιο, μεθοδικότητα, ψυχραιμία, νηφαλιότητα”, προσθέτοντας ότι «είχε πλήρη επίγνωση των συνεπειών της πράξης της και επιχείρησε να φύγει από τη χώρα».