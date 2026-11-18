Η πρόταση της ηγετικής φυσιογνωμίας της γαλλικής ακροδεξιάς, ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027, φιλοδοξεί να συγκεντρώσει κεφάλαια ύψους 900 δισ. ευρώ μέσα σε μία γενιά

Μια ριζική αναμόρφωση του γαλλικού συνταξιοδοτικού συστήματος προτείνει η Μαρίν Λεπέν, συνδυάζοντας τη δυνατότητα συνταξιοδότησης στα 60 έτη για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων με τη δημιουργία ατομικών επενδυτικών λογαριασμών.

Η πρόταση της ηγετικής φυσιογνωμίας της γαλλικής ακροδεξιάς, ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027, φιλοδοξεί να συγκεντρώσει κεφάλαια ύψους 900 δισ. ευρώ μέσα σε μία γενιά, εισάγοντας ένα νέο μοντέλο χρηματοδότησης των συντάξεων.

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Η Λεπέν χαρακτήρισε την πρότασή της «πραγματική επανάσταση», υποστηρίζοντας ότι θα επιτρέψει σε περισσότερους Γάλλους να αποκτήσουν πρόσβαση στα οφέλη των μακροχρόνιων επενδύσεων. Το σχέδιο προβλέπει τη διατήρηση του δημόσιου αναδιανεμητικού συστήματος, στο οποίο οι σημερινοί εργαζόμενοι χρηματοδοτούν τις συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων, αλλά και τη δημιουργία ενός συμπληρωματικού κεφαλαιοποιητικού πυλώνα.

Σύμφωνα με την πρόταση, όσοι ξεκινούν να εργάζονται πριν από την ηλικία των 20 ετών θα μπορούν να συνταξιοδοτούνται στα 60, εφόσον έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια εισφορών. Για όσους εισέρχονται στην αγορά εργασίας μετά τα 23, θα απαιτούνται 42 χρόνια ασφάλισης για πλήρη σύνταξη. Παράλληλα, θα διατηρείται η δυνατότητα πλήρους συνταξιοδότησης στα 67 έτη.

Το πιο καινοτόμο στοιχείο αφορά τη δημιουργία ατομικών λογαριασμών αποταμίευσης και επένδυσης, οι οποίοι θα χρηματοδοτούνται με περίπου 12 δισ. ευρώ ετησίως. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, οι πόροι θα προέρχονται από την ανακατεύθυνση υφιστάμενων εισφορών που σήμερα χρηματοδοτούν πολιτικές στέγασης και επαγγελματικής κατάρτισης.

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Τη διαχείριση των κεφαλαίων θα αναλάβει η δημόσια χρηματοπιστωτική αρχή Caisse des Dépôts et Consignations, με στόχο μέση ετήσια απόδοση μεταξύ 4% και 6%. Η επιλογή ενός κρατικού οργανισμού αποσκοπεί στον περιορισμό των ανησυχιών για την έκθεση των αποταμιεύσεων σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια.

Ωστόσο, οι οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι οι προβλεπόμενες αποδόσεις δεν είναι εγγυημένες, ενώ η μεταφορά πόρων από άλλες δημόσιες πολιτικές δημιουργεί νέα χρηματοδοτικά κενά. Επιπλέον, η συγκέντρωση 900 δισ. ευρώ προϋποθέτει σταθερές εισφορές και ευνοϊκές συνθήκες στις αγορές για πολλές δεκαετίες.

Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια χώρα όπου οι συντάξεις απορροφούν σχεδόν το ένα τέταρτο των δημόσιων δαπανών και το δημόσιο χρέος έχει ξεπεράσει το 120% του ΑΕΠ. Η προηγούμενη προσπάθεια του Εμανουέλ Μακρόν να αυξήσει το όριο συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 χρόνια είχε προκαλέσει μαζικές κινητοποιήσεις.

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Η Λεπέν υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2028. Μάλιστα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο δημοψηφίσματος, εάν δεν εξασφαλιστεί κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Το σχέδιο επαναφέρει στο επίκεντρο ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό δίλημμα: πώς μπορούν να διατηρηθούν βιώσιμες οι συντάξεις σε κοινωνίες που γερνούν, χωρίς να αυξάνονται διαρκώς τα όρια ηλικίας ή οι ασφαλιστικές εισφορές. Αντίστοιχοι κεφαλαιοποιητικοί μηχανισμοί λειτουργούν ήδη στη Σουηδία, στη Δανία και στην Ολλανδία, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και βαθμούς κρατικής εποπτείας.

Για τη Γαλλία, πάντως, η πρόταση της Λεπέν συνιστά μια ιδιαίτερα φιλόδοξη πολιτική και οικονομική εξαγγελία, η βιωσιμότητα της οποίας θα εξαρτηθεί από τις λεπτομέρειες της χρηματοδότησης και την πραγματική απόδοση των επενδύσεων.