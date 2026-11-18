Τι κοινό έχουν ο 43χρονος Ντάριο Αμοντέι, η 39χρονη Ντανιέλα Αμοντέι, ο 34χρονπς Κρίστοφερ Όλα, ο 39χρονος Τον Μπράουν, ο 38χρονος Τζακ Κλάρκ, ο 42χρονος Τζέρεντ Κάπλαν και ο 36χρονος Σαμ ΜακΚάντλις; Και οι επτά αποτελούν τους ιδρυτές της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Anthropic η οποία αναμένεται να εισαχθεί την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στον χρηματιστηριακό δείκτη Nasdaq και να γίνουν άμεσα δισεκατομμυριούχοι από την επένδυση αυτή.

Οι επτά αυτοί συνιδρυτές αναμένεται να βρεθούν με μερίδια αξίας περίπου 18 δισ. δολαρίων ο καθένας, σύμφωνα με υπολογισμούς της Wall Street Journal.

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Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, έχει διδακτορικό στη βιοφυσική, ενώ η αρχική μεταπτυχιακή του έρευνα στην Ιατρική Σχολή του Stanford επικεντρώθηκε στη μελέτη του καρκίνου. Σύμφωνα με το περιοδικό The New Yorker, αφού εργάστηκε στην Baidu και την Google, στρατολογήθηκε το 2016 από τον διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI, Σαμ Άλτμαν. Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, ο ίδιος και ο Άλτμαν βρέθηκαν σε αντιπαράθεση σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονεί η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Τον Δεκέμβριο του 2020 ο ΑΜοντέι αποχώρησε μαζί με έξι ακόμη άτομα, προκειμένου να ιδρύσουν το δικό τους ερευνητικό εργαστήριο αιχμής στην ΤΝ.

Η Ντανιέλα Αμοντέι είναι αδελφή του Ντάριο και διατελεί πρόεδρος της Anthropic και επικεφαλής του διοικητικού της συμβουλίου. Μετά από πέρασμα από τον χώρο της πολιτικής και την εταιρεία Stripe εντάχθηκε στην ομάδα του αδελφού της στην OpenAI, όπου διαχειρίστηκε ομάδες που εργάζονταν σε προγενέστερες εκδόσεις του βασικού chatbot της εταιρείας, ανέφερε για αυτή η Wall Street Journal.

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Τα άλλα μεγάλα μυαλά της Anthropic

Ο Κρίστοφερ Όλα ηγείται της έρευνας της Anthropic σχετικά με την ερμηνευσιμότητα (interpretability), έναν κλάδο που μελετά τις βαθύτερες λειτουργίες της ΤΝ. Ο ίδιος έχει εξελιχθεί σε «θεμελιώδη μορφή στον τομέα της μηχανιστικής ερμηνευσιμότητας», σύμφωνα με την εταιρεία. Νωρίτερα φέτος ο Όλα διοργάνωσε διήμερο συνέδριο με θρησκευτικούς ηγέτες, προκειμένου να συζητήσουν την πιθανότητα τα συστήματα αυτά να διαθέτουν συνείδηση. Την πληροφορία αυτή μετέφερε ο Paul Taylor, πρώην διευθυντής προϊόντων στην Oracle, ο οποίος σήμερα ηγείται του «Bay Area Center for Faith, Work & Tech» —ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με θρησκευτικό προσανατολισμό— και ήταν ένας από τους συμμετέχοντες, αναφέρει το δημοσίευμα Πρόσφατα συναντήθηκε και με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄.

Ο Τομ Μπράουν είναι επικεφαλής υπολογιστικών πόρων και χαρακτηρίζεται ψς «ελβετικός σουγιάς» επειδή μπορεί να αναλάβει πολλαπλούς και διαφορετικούς ρόλους. Μαζί με τον Ντάριο Αμοντέι θεωρείται ότι ανέπτυξε μία από τις βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία επιτρέπει στα συστήματα να επικοινωνούν με φυσικό τρόπο. Διαπραγματεύεται συμφωνίες για την προμήθεια μικροτσιπ, ασκεί άτυπα πιέσεις (lobbying) στην Ουάσιγκτον και αλλού, ενώ αξιοποίησε τους δεσμούς του με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για να εκτονώσει κρίσιμες αντιπαραθέσεις με τον Ίλον Μασκ και την κυβέρνηση Τράμπ οι οποίες απειλούσαν τη λειτουργία της εταιρείας, έδειχναν στοιχεία της WSJ.

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Ο Τζακ Κλαρκ ήταν ρεπόρτερ τεχνολογίας στο Bloomberg Businessweek και είχε δηλώσει ενθουσιασμένος από έρευνα της Google σε μορφές μηχανικής μάθησης, οι οποίες άνοιξαν τον δρόμο για το Claude. Μετά από μια θητεία στον τομέα της επικοινωνίας στην OpenAI, ανέλαβε τη διεύθυνση του τμήματος πολιτικής στην Anthropic. Σήμερα ηγείται του Anthropic Institute, μιας δεξαμενής σκέψης (think tank) που «υπάρχει για να κατανοεί και να διαμορφώνει τις επιπτώσεις των ισχυρών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης».

Ο επικεφαλής επιστημονικός διευθυντής της Anthropic, Τζάρεντ Κάπλαν, ίναι θεωρητικός φυσικός και διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins από το 2012, όπου τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εκτείνονταν από την κβαντική βαρύτητα έως τη μηχανική μάθηση. Σπούδασε φυσική και μαθηματικά στο Stanford, προτού λάβει διδακτορικό στη φυσική από το Harvard. Το 2019, εργάστηκε στην OpenAI ως ερευνητικός σύμβουλος. Κατά τη θητεία του στην Anthropic έχει αναπτύξει περαιτέρω την ιδέα ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να διέπονται από ένα σύνολο κανόνων που αποτρέπει το σύστημα από το να αποκτήσει ανεξέλεγκτη ή επικίνδυνη συμπεριφορά.

Ο Σαμ ΜακΚάντλις απέκτησε διδακτορικό στη φυσική από το Stanford αφού σπούδασε μαθηματικά και φυσική στο Πανεπιστήμιο Brandeis, είναι ο επικεφαλής αρχιτεκτονικής της Anthropic και επιβλέπει την ανάπτυξη των παραμέτρων των νέων μοντέλων. Κατά τη θητεία του στην OpenAI συνεργάστηκε στενά με τον Κάπλαν, αναφέρει η WSJ.