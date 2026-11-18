Οι Ροδίτες έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Έζρα Μάνιον που σημείωσε 22 πόντους πήραν την νίκη κόντρα στη Γκένσε

Ο Κολοσσός Ρόδου πανηγύρισε μια σημαντική νίκη απέναντι στη Γκένσε με 79-78, για την έβδομη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του FIBA Europe Cup.

Ο Έζρα Μάνιον ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με 22 πόντους, οδηγώντας την ομάδα του Άρη Λυκογιάννη στην πέμπτη νίκη της στη διοργάνωση.

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Η αναμέτρηση είχε χαρακτήρα ντέρμπι από το ξεκίνημά της, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ. Οι Ροδίτες έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +3 (22-19), ενώ το ημίχρονο βρήκε τον Κολοσσό να διατηρεί οριακό προβάδισμα με 44-43.

Η Γκένσε ανέβασε την απόδοσή της μετά την ανάπαυλα και κατάφερε να περάσει μπροστά, φτάνοντας στο 61-64 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Σημαντική ήταν η συνεισφορά των Κόμπι Ματζ και Τζαβόντ Μέρφι, οι οποίοι είχαν σημειώσει μαζί 34 πόντους μέχρι εκείνο το σημείο.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ωστόσο, ο Κολοσσός έβγαλε αντίδραση. Με τους Άπσον, Κρούζερ και Μάνιον να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, οι γηπεδούχοι ανέκτησαν το προβάδισμα (67-64 στο 34′), εκμεταλλευόμενοι παράλληλα την επιθετική δυστοκία των φιλοξενούμενων.

Ο Μάνιον ήταν καθοριστικός μέχρι το τέλος, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή του με 22 πόντους, ενώ ο Καμπερίδης αποτέλεσε ακόμη μία σημαντική επιθετική λύση για τους Ροδίτες.

Έτσι, ο Κολοσσός έφτασε στο 5-2 στον όμιλό του, επικρατώντας με 79-78.

Τα δεκάλεπτα: 22-19, 44-43, 61-64, 79-78.