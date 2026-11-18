Τι είπε στην απολογία του ο 28χρονος Τούρκος που συνελήφθη για την εκτέλεση συμβολαίου θανάτου κατά ενός ομοεθνούς του στα Εξάρχεια τον Ιούνιο - Πώς έγινε η πρώτη επαφή, πώς ήρθε στην Αθήνα, πώς εκτέλεσε τον 25χρονο και τι συνέβη μετά

«Εγώ σκότωσα τον Τούρκο στα Εξάρχεια. Έχουν τελειώσει όλα πλέον. Με πιάσατε».

Με αυτά τα λόγια ξεκινάει η προανακριτική απολογία του 28χρονου Τούρκου που συνελήφθη για τη δολοφονία ενός ομοεθνούς του στα σκαλάκια στα Εξάρχεια, το βράδυ της 13ης Ιουνίου, πράξη που θεωρήθηκε «ξεκαθάρισμα» μεταξύ αντίπαλων συμμοριών της τουρκικής μαφίας.

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Στην απολογία του, την οποία φέρνουν σήμερα στο φως tanea.gr, αποκαλύπτονται λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς τέθηκε σε εφαρμογή και εκτελέστηκε το συμβόλαιο θανάτου.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε στα στελέχη του Ανθρωποκτονιών, η ιστορία ξεκινάει όσο ακόμα ο ίδιος βρισκόταν στην Τουρκία και τον προσέγγισε μέσω της εφαρμογής Telegram ένας άνδρας, προτείνοντάς του να σκοτώσει κάποιον για ένα εκατομμύριο λίρες Τουρκίας (18.000 ευρώ). Ο 28χρονος κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του ήταν άρρωστος και πως αυτός ήταν ο μόνος τρόπος να βρει χρήματα.

Από την Τουρκία στην Ελλάδα μέσω Έβρου κι από εκεί στην Καλλιθέα

Έπειτα, σύμφωνα πάντα με την κατάθεσή του, πέρασε – με τη δεύτερη προσπάθεια – από την Τουρκία στην Ελλάδα παράνομα μέσω του ποταμού Έβρου. Στη συνέχεια βρέθηκε σε μία εκκλησία, από όπου τον παρέλαβε ένας άνδρας που δεν γνώριζε, ο οποίος όμως περιγράφεται ως μεγαλόσωμος και πως μιλούσε τόσο τα ελληνικά, όσο και τα τουρκικά.

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Αυτός, τον μετέφερε έως τη Θεσσαλονίκη. Εκεί, τον 28χρονο Τούρκο φέρεται να παρέλαβε ένας άλλος άνδρας – σύνδεσμος του δικτύου – αφρικανικής καταγωγής, μαζί με τον οποίον ταξίδεψαν με το τρένο ως την Αθήνα την επομένη.

Όταν έφτασε στην πρωτεύουσα, ο 28χρονος μεταφέρθηκε σε ένα διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Καλλιθέα. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αναφέρει ότι τη δεύτερη ημέρα που έμεινε στο σπίτι τον επισκέφτηκε μια γυναίκα, η οποία κρατούσε μία τσάντα. Μέσα σε αυτήν, φέρεται να είχε το όπλο της δολοφονίας, το οποίο και του παρέδωσε.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι πριν τη δολοφονία πήγε σε κατάστημα ρούχων και αγόρασε μαύρη μπλούζα και μαύρα αθλητικά παπούτσια για να φορέσει. Στις 13 Ιουνίου φέρεται να πήρε ταξί για να πάει έως τα Εξάρχεια και έπειτα μίσθωσε ηλεκτρικό πατίνι, ψάχνοντας το 25χρονο θύμα του. Παράλληλα, όπως είπε, διατηρούσε επικοινωνία με τον μυστηριώδη άνδρα που του μιλούσε από το Telegram, από τον οποίο μάλιστα φέρεται να λάμβανε οδηγίες για το πώς να βρει τον στόχο, όπως και φωτογραφία του για να μπορέσει να τον αναγνωρίσει.

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«Όλα τα έκαναν οι άλλοι για μένα. Μου κανόνιζαν τα πάντα»

«Κάποια στιγμή πέρασα και από τα σκαλοπάτια που καθόταν ο Τούρκος. Πέρασα από δίπλα του, στάθηκα κοντά του και τον πυροβόλησα. Θυμάμαι ότι τράβηξα το όπλο που το είχα στο παντελόνι και του έριξα αρκετές φορές. Δεν θυμάμαι ακριβώς πόσες», είπε στους αστυνομικούς. Μετά την εν ψυχρώ δολοφονία, πήγε σε ένα κοντινό σπίτι στα Εξάρχεια και άλλαξε ρούχα.

«Και τα ρούχα και το πιστόλι τα άφησα μέσα στο σπίτι και έφυγα. Αυτός που μιλούσα στο Telegram μου είπε να τα αφήσω όλα μέσα και να φύγω […] Όλα τα έκαναν οι άλλοι για μένα. Μου κανόνιζαν τα πάντα. Όλα τα κανόνιζε αυτός από το Telegram», ανέφερε στην απολογία του προανακριτικά, ενώ πρόσθεσε ότι μέχρι να συλληφθεί είχε αλλάξει περίπου τέσσερα σπίτια, τα οποία του έκλειναν άνθρωποι του κυκλώματος, με τους αστυνομικούς να έχουν εντοπίσει τις συναλλαγές, οι οποίες έγιναν με κάρτα τραπεζικού ιδρύματος με έδρα τη Σιγκαπούρη.

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Όσον αφορά τον μυστηριώδη άνδρα του Telegram, είπε ότι δεν γνωρίζει το όνομά του. Ωστόσο μια φορά έκανε βιντεοκλήση μαζί του και τον περιέγραψε στους αστυνομικούς ως λεπτό, 30-35 ετών και γνώστη τόσο της τουρκικής όσο και της ελληνικής γλώσσας, ενώ ο αριθμός τηλεφώνου του ήταν ελληνικός. Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία γνωρίζει τα στοιχεία του αφρικανού συνεργάτη του, ο οποίος εκτιμάται ότι έχει διαφύγει – πιθανώς στην Ισπανία.