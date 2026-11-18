Ο πρώην ποδοσφαιριστής στρέφεται δικαστικά κατά της εταιρείας Coty καταγγέλλοντας τη διοχέτευση προϊόντων αξίας άνω των 24 εκατομμυρίων δολαρίων σε μη εγκεκριμένα καταστήματα χαμηλών τιμών

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ διαθέτει τη δική του σειρά αρωμάτων, ωστόσο η εταιρεία που έχει αναλάβει τη διανομή τους φαίνεται πως τα έχει διοχετεύσει σε κάθε πιθανό σημείο πώλησης, προκαλώντας την έντονη οργή του Άγγλου θρύλου του ποδοσφαίρου.

Όπως αναφέρει η New York Post, ο Μπέκαμ κατέθεσε αγωγή εναντίον της εταιρείας παραγωγής και διανομής καλλυντικών Coty. Στη μήνυσή του υποστηρίζει ότι αρκετά από τα «πολυτελή» και «παγκοσμίου φήμης» αρώματα που παρασκευάζει και διακινεί η εταιρεία για λογαριασμό του, βρέθηκαν σε καλάθια προσφορών μέσα σε βενζινάδικα. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η πρακτική έπληξε σοβαρά το κύρος του brand του, η αξία του οποίου υπολογίζεται στα 41 εκατομμύρια δολάρια.

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Ο πρώην ποδοσφαιριστής προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Μανχάταν κατά του γερμανικού κολοσσού, καταγγέλλοντας ότι διοχέτευσε αρώματα με την υπογραφή του, συνολικής αξίας άνω των 24 εκατομμυρίων δολαρίων, σε μη εγκεκριμένα καταστήματα χαμηλών τιμών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η βρετανική εκπτωτική αλυσίδα Poundland (αντίστοιχη των καταστημάτων τύπου «όλα 1 ευρώ/δολάριο»), καθώς και πρατήρια υγρών καυσίμων, όπου τα προϊόντα τοποθετούνταν σε σταντ με μεγάλες εκπτώσεις.

Στο δικόγραφο που κατέθεσε η εταιρεία του Μπέκαμ, DB Ventures, υπογραμμίζεται ότι το εμπορικό του όνομα έχει «χτιστεί με ιδιαίτερη φροντίδα» και αντιπροσωπεύει «την αριστεία, την κομψότητα και την καθημερινή πολυτέλεια».

«Μπορεί κανείς να φανταστεί το σοκ και την απογοήτευση της DB Ventures όταν διαπίστωσε ότι προϊόντα David Beckham διατίθεντο προς πώληση σε βενζινάδικο. Πώς συνέβη κάτι τέτοιο; Λόγω απόγνωσης και απληστίας», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην αγωγή.