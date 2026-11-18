Ο προπονητής της Τενερίφης Άλβαρο Θερβέρα διαφώνησε με την προσέγγιση του Πικέ, υποστηρίζοντας ότι η επίμαχη ενέργεια του τερματοφύλακα θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί

Ο Ζεράρ Πικέ πήρε θέση για την ποινή αποκλεισμού 12 αγωνιστικών που επιβλήθηκε στον Χεσούς Οβόνο, μετά το περιστατικό που προηγήθηκε του θανάτου του Χεσούς ντε Μιγκέλ, με τον προπονητή της Τενερίφης, Άλβαρο Θερβέρα, να απαντά στις δηλώσεις του πρώην ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα.

Ο 30χρονος επιθετικός της Τενερίφης έχασε τη ζωή του στις 3 Νοεμβρίου, μία ημέρα μετά την καρδιακή ανακοπή που υπέστη, έπειτα από σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας, κατά τη διάρκεια της μεταξύ τους αναμέτρησης για τη δεύτερη κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος.

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Ο Οβόνο εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ από την τραγική εξέλιξη, ενώ η πειθαρχική επιτροπή της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας τού επέβαλε αποκλεισμό 12 αγωνιστικών.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πικέ υποστήριξε:

«Παίκτες, παλαίμαχοι, προπονητές, τερματοφύλακες, όλοι το έχουν χαρακτηρίσει ως ατύχημα.

Πιστεύω πραγματικά ότι η επιβολή της μέγιστης ποινής στον Χεσούς για αυτή την ενέργεια τον φέρνει σε μια κατάσταση που δεν του αξίζει, γιατί δεν φταίει εκείνος που συνέβησαν όλα αυτά».

Η τοποθέτησή του προκάλεσε την απάντηση του προπονητή της Τενερίφης, Άλβαρο Θερβέρα, ο οποίος σχολίασε αρχικά την ανάγκη του Πικέ να υπερασπιστεί την ομάδα του:

«Δεν έχω δει το βίντεο του Πικέ, αλλά άκουσα τι είπε. Φαντάζομαι ότι, ως ο κύριος μέτοχος της Ανδόρας, απλώς κάνει τη δουλειά του και πρέπει να υπερασπιστεί τους παίκτες του και τον σύλλογό του, και αυτό ακριβώς κάνει».

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Στη συνέχεια, ο τεχνικός της Τενερίφης διαφώνησε με την προσέγγιση του Πικέ, επισημαίνοντας ότι η συζήτηση δεν θα πρέπει να περιορίζεται στις συνέπειες του περιστατικού, αλλά να αφορά και την ίδια την ενέργεια που προηγήθηκε.

«Ο Πικέ έχει πει ότι τιμωρούνται οι συνέπειες, όχι η ίδια η πράξη, έτσι δεν είναι; Στον άμεσο κύκλο μου, εκτός ποδοσφαίρου, υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν αυτά τα γεγονότα διαφορετικά…

Αλλά νομίζω ότι ο Πικέ θα έπρεπε να εξετάσει την ίδια την πράξη. Δεν έχω μιλήσει δημόσια, ούτε σκοπεύω να το κάνω, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που βλέπουμε κάθε μέρα, όπως φαίνεται να υπονοεί».