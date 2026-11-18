Συγκρότημα 12 κτιρίων με πισίνα και πολυτελείς κατοικίες στη Μύκονο, καταστήματα στην Αθήνα και πανάκριβα ΙΧ περιλαμβάνονται στην περιουσία του «Mr Χωριάτικο»

Από έναν φούρνο στη Μιχαήλ Βόδα μέχρι τις πολυτελείς βίλες της Μυκόνου, τα πανάκριβα αυτοκίνητα και τις δεσμίδες με χιλιάδες ευρώ σε μετρητά. Η διαδρομή του «Mr Χωριάτικο», Άγγελου Γιαννακόπουλου, ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», ο οποίος βρίσκεται πλέον προφυλακισμένος, αποτυπώνεται μέσα από την τεράστια ακίνητη και κινητή περιουσία που έχει μπει στο στόχαστρο των Αρχών.

Μια λίστα με δεκάδες ακίνητα, αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία φέρονται να ανήκουν στον ίδιο, σε συγγενικά του πρόσωπα και σε άλλα μέλη του κυκλώματος, βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας εντολής δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

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Οι πολυτελείς βίλες και τα ακίνητα του «Mr Χωριάτικο» στη Μύκονο

Στη Μύκονο, το αποτύπωμα της περιουσίας που αποδίδεται στον «Mr. Χωριάτικο» και σε πρόσωπα του περιβάλλοντός του είναι εντυπωσιακό. Στη λίστα των ακινήτων που βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών περιλαμβάνονται πολυτελείς κατοικίες, συγκροτήματα ενοικιαζόμενων δωματίων, οικόπεδα και επαγγελματικοί χώροι σε ορισμένες από τις ακριβότερες περιοχές του νησιού.

Ανάμεσα στα ακίνητα ξεχωρίζει ένα πολυτελές συγκρότημα 12 κτιρίων στην περιοχή Τάγκο, με πισίνα 28 τετραγωνικών μέτρων και κεντρικό κτίριο επιφάνειας 400 τ.μ.

Στη λίστα περιλαμβάνονται ακόμη δύο διώροφες κατοικίες στα Κανάλια, επτά ακίνητα σε δύο εκτάσεις στην περιοχή της Άνω Μεράς, δύο αγροτεμάχια στον Πετεινάρο, καθώς και κατοικία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, αποθήκες και γραφείο στον Άγιο Λουκά. Τρία ακόμη σπίτια εντοπίζονται στην περιοχή Καμινάκι.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ακίνητη περιουσία στον Άγιο Λουκά, όπου σε έκταση σχεδόν δύο στρεμμάτων βρίσκονται κατοικία και διώροφο συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων, συνολικής επιφάνειας 415 τ.μ.

Με βάση τις τιμές που επικρατούν στην περιοχή, οι οποίες υπολογίζονται από 6.500 έως 8.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, η εκτιμώμενη αξία του συγκεκριμένου ακινήτου κυμαίνεται από 2,7 έως 3,55 εκατομμύρια ευρώ.

Βίλα στη Νέα Ερυθραία και καταστήματα στην Αθήνα

Η περιουσία του «Mr Χωριάτικο» ωστόσο, δεν περιορίζεται στη Μύκονο. Στον κατάλογο των ακινήτων περιλαμβάνεται και βίλα στη Νέα Ερυθραία, ενώ καταστήματα εντοπίζονται σε εμπορικά σημεία του Χαλανδρίου, της Νέας Σμύρνης και στη λεωφόρο Συγγρού.

Πρόκειται για ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας για την οικονομική δραστηριότητα του κυκλώματος.

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Τα Range Rover, η Bentley και η BMW i8

Εκτός από τα ακίνητα, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος φέρεται να είχε ιδιαίτερη αδυναμία και στα πολυτελή αυτοκίνητα.

Ανάμεσα στα οχήματα που κατέσχεσαν οι Αρχές βρίσκονται τρία Range Rover, μία Bentley, μία BMW X5 και μία BMW i8. Η συνολική αξία των αυτοκινήτων εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 700.000 ευρώ.

Δεσμίδες με 50ευρα και 100ευρα, πανάκριβα ρολόγια και επώνυμες τσάντες

Εντυπωσιακά είναι και τα ευρήματα από τις έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στα πρόσωπα που φέρονται να βρίσκονται στην κορυφή του κυκλώματος.

Δεσμίδες με χαρτονομίσματα των 50 και των 100 ευρώ, πανάκριβα ρολόγια και τσάντες γνωστών σχεδιαστών συγκαταλέγονται στα αντικείμενα που κατασχέθηκαν.

Η έρευνα των Αρχών στρέφεται πλέον και στην προέλευση της τεράστιας περιουσίας του «Mr Χωριάτικο», με τα ακίνητα, τα πολυτελή οχήματα και τα μετρητά να αποτελούν βασικά στοιχεία της διερεύνησης της υπόθεσης.