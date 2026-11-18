Ανησυχία προκάλεσε στον Παναθηναϊκό ο τραυματισμός της Πένυς Ρόγκα στην αναμέτρηση με τον ΑΟ Θήρας για την 6η αγωνιστική της Volley League Γυναικών, καθώς η λίμπερο των «πρασίνων» αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το παιχνίδι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο πρώτο σετ, όταν το σκορ ήταν 22-20 υπέρ του Παναθηναϊκού.

Η Ρόγκα, στην προσπάθειά της να παίξει την μπάλα, δεν αντιλήφθηκε την παρουσία της Λαμπρινής Κωνσταντινίδου και μπλέχτηκε στα πόδια της, με αποτέλεσμα να πέσει άτσαλα στο τάραφλεξ.

Η Ελληνίδα λίμπερο έμεινε στο έδαφος δείχνοντας να πονάει έντονα, με τον διαιτητή να διακόπτει προσωρινά την αναμέτρηση. Λίγο αργότερα αποχώρησε υποβασταζόμενη, κουτσαίνοντας, χωρίς να μπορεί να πατήσει κανονικά το πόδι της.

Τη θέση της στην ομάδα πήρε η Μάρα Ράπτη, καθώς ο Παναθηναϊκός δεν είχε στη διάθεσή του τη δεύτερη λίμπερο, Γεωργίνα Αντωνακάκη.

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