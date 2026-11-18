Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάλεσε τη Δικαιοσύνη να διερευνήσει με πληρότητα τις παρακολουθήσεις πολιτικών και δημοσιογράφων, απορρίπτοντας κάθε αρχειοθέτηση

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, συμμετείχε στην εκπομπή «Θεός Φυλάξοι» του ραδιοφωνικού σταθμού MEGA news 104,6 με τους Δήμο Βερύκιο και Δημήτρη Αλφιέρη. Στη συζήτηση τέθηκαν ζητήματα σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις, την κατάσταση της Δημοκρατίας, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό και τις υποκλοπές.

Ο κ. Παυλόπουλος άσκησε κριτική στην εγχώρια διαχείριση της αξιοκρατίας, υπογραμμίζοντας το χάσμα μεταξύ της διακηρυγμένης αριστείας και της πρακτικής εφαρμογής της. «Η βασικότερη αιτία των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι το γεγονός ότι όλοι μιλάμε για αριστεία, αλλά δεν την εννοούμε. Την αριστεία την επικαλούμεθα, αλλά όταν έρχεται η ώρα να την εφαρμόσουμε στην πράξη, μάλλον βαφτίζουμε αρίστους αυτούς που έχουμε στην αυλή μας», δήλωσε.

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Συνέδεσε το φαινόμενο με το αίσθημα του φθόνου στην κοινωνία, ανακαλώντας μια συζήτηση του 1973 ανάμεσα στη Μελίνα Μερκούρη και τον Γιάννη Τσαρούχη, όπου ο ζωγράφος είχε περιγράψει τη διαχρονική ελληνική δικτατορία ως «δικτατορία των μετρίων».

Η πολιτική ως λειτούργημα και οι νέοι

Σχετικά με την ενασχόληση των νέων με τα κοινά, ο πρώην Πρόεδρος υποστήριξε ότι η επαγγελματική και κοινωνική αυτονομία αποτελούν προϋποθέσεις για όποιον επιθυμεί να εισέλθει στην πολιτική. «Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που μπορεί να έχει ένας πολιτικός σήμερα είναι να είναι έτοιμος να υποβάλει την παραίτησή του και να γυρίσει στη δουλειά του. Αν δεν το κάνει αυτό ή δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, είναι αιχμάλωτος της πολιτικής», σημείωσε.

Συμβουλεύει τους φοιτητές του στη Νομική να αναζητούν την επαγγελματική καταξίωση πριν από την πολιτική σταδιοδρομία, τονίζοντας ότι «όσοι νομίζουν ότι είναι γλυκιά η εξουσία πλανώνται πλάνην οικτράν».

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Ιστορική μνήμη και εθνικά θέματα

Αναφερόμενος στην επέτειο του Πολυτεχνείου, ο κ. Παυλόπουλος θυμήθηκε τη δράση του στο Παρίσι, υπογραμμίζοντας ότι η εξέγερση υπήρξε η κορύφωση της εγκληματικής δράσης της χούντας.

Εμφανίστηκε κατηγορηματικός απέναντι σε όσους αμφισβητούν τα γεγονότα της περιόδου: «Δεν μπορώ να πιστεύω ότι στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν Έλληνες πολίτες οι οποίοι μπορεί να αμφισβητούν τι συνέβη στο Πολυτεχνείο, όπως γενικότερα τι συνέβη στην εποχή εκείνη». Παράλληλα, απέδωσε ευθύνες στο δικτατορικό καθεστώς για την τραγωδία στην Κύπρο, χαρακτηρίζοντας προδοτική τη στάση των πραξικοπηματιών.

Στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών, απέρριψε την καλλιέργεια κλίματος φόβου. «Έχω καρδιοχτυπήσει μήπως κάνουμε το λάθος να υπερτιμήσουμε την Τουρκία», ανέφερε, τονίζοντας ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν το φρόνημα και την ισχύ ώστε «δεν τολμάει κανείς να το κάνει. Είναι ντροπή να το λέμε αυτό το πράγμα».

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Σύμφωνα με την εκτίμησή του, η Άγκυρα στοχεύει στην Κύπρο, το Αιγαίο και τη Θράκη, ενώ επέκρινε την έλλειψη αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλώνοντας: «Οι Ευρωπαίοι όπως είναι αυτή τη στιγμή δεν είναι αξιόπιστοι. Όχι μόνο για εμάς. Δεν είναι αξιόπιστοι για την ίδια την Ευρώπη».

Παυλόπουλος για Θεσμούς και Δικαιοσύνη

Ακόμα, ο κ. Παυλόπουλος διαχώρισε τη σταθερότητα της δημοκρατικής δομής από την ποιότητα της Δημοκρατίας, η οποία, κατά τον ίδιο, «πάσχει». Χαρακτήρισε την υπόθεση των υποκλοπών ως σοβαρό τραύμα στο κράτος δικαίου. «Δεν μπορώ να δεχτώ ότι κάποιοι θεωρούν ότι μπορεί να περάσουμε έτσι αβρόχοις ποσί, με αρχειοθετήσεις και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, το ότι τόσοι άνθρωποι, δημοσιογράφοι, πολιτικοί, παρακολουθούνται», επισήμανε.

Παρομοιάζοντας την κατάσταση με το κλίμα στα έργα του Κάφκα, κάλεσε τη Δικαιοσύνη να ενεργήσει με πληρότητα: «Πρέπει η Δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Μια έρευνα, δεν είπα ότι θα αποδώσει άμεσα και θα πει ότι ισχύει αυτό το οποίο λέω εγώ αυτή τη στιγμή, αλλά ας γίνει. Όχι, το παίρνουμε και κατευθείαν στον κάλαθο των αχρήστων».