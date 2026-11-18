Συνεδρίαση της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου 2026, ώρα 10:00 Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τα άρθρα 68 παρ. 2 εδάφια γ΄ και δ΄ του Συντάγματος και 144 παρ. 5 εδ. β' του Κανονισμού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ κυρία Ειρήνη Δούρου και εννέα (9) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής της Ομάδας, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση των κρατικών αποφάσεων, του θεσμικού και εποπτικού πλαισίου, των τιτλοποιήσεων και της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, των κρατικών εγγυήσεων του προγράμματος «Ηρακλής» και των συνεπειών τους για το Δημόσιο, τους οφειλέτες και την οικονομία».

Με 137 ψήφους εγκρίθηκε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τα κόκκινα δάνεια Συνολικά ψήφισαν 294 βουλευτές. Δεν υπήρξε καμία αρνητική ψήφος, «παρών» δήλωσαν οι βουλευτές της ΝΔ και ανεξάρτητοι βουλευτές. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης στήριξαν την πρόταση ενώ και κάποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές ψήφισαν υπέρ της πρότασης.

Σύσσωμα τα κόμματα της αντιπολίτευσης στήριξαν την πρόταση που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, με την πλειοψηφία της ΝΔ να δηλώνει «παρών» και να μην εμποδίζει- όπως οι ίδιοι βουλευτές της λένε- την έρευνα.

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Σύμφωνα με την πρόταση του προεδρείου, η εξεταστική θα αποτελείται από 29 μέλη (αναλογικά με τη δύναμη των κομμάτων και 1 ανεξάρτητο) και οι εργασίες της θα διαρκέσουν για 3 μήνες από τη συγκρότησή της. Από τα πρώτα στοιχεία φαίνεται πως στην ψηφοφορία υπερψήφισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και 42 από τους 46 συνολικά ανεξάρτητους βουλευτές.

Στην πράξη η εξεταστική αναμένεται να εξετάσει το θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε την τελευταία δεκαετία εκκινώντας από την διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ με τους νόμους του 2015-2019 και καταλήγοντας στις κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με το σχέδιο «Ηρακλής» του 2023 και τις μεταγενέστερες αλλαγές του. Κεντρικό ρόλο θα έχουν οι πρακτικές των διαχειριστών των κόκκινων δανείων (servicers) αλλά και των χρηματοδοτικών πηγών των Funds.

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Ρένα Δούρου: «Αποδείξαμε σήμερα ότι στη Βουλή μπορούμε να δίνουμε αγώνες και να τους κερδίζουμε»

«Η σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής για τα κόκκινα δάνεια, για τα funds και τους servicers, είναι μια νίκη της δημοκρατίας», ανέφερε η πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ρένα Δούρου, μετά την υπερψήφιση της πρότασης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το ιδιωτικό χρέος και πρόσθεσε: «είναι μια νίκη της κοινωνίας, είναι μια νίκη των δανειοληπτών. Αποδείξαμε σήμερα ότι στη Βουλή μπορούμε να δίνουμε αγώνες και να τους κερδίζουμε, ότι η Βουλή παραμένει πεδίο ταξικής σύγκρουσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει έτσι: σταθερά, καθαρά, Αριστερά».

Ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς ανέφερε: «Ανταποκριθήκαμε στο αίτημα των δανειοληπτών και στη συνταγματική μας υποχρέωση, είναι μια μέρα για εμάς που μπορούμε να χαμογελάμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατάφερε να φέρει στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης, για χρονική διάρκεια τουλάχιστον τριών μηνών, το φλέγον ζήτημα των κόκκινων δανείων. Και μπορούμε με έμφαση, αυτή τη φορά να υπογραμμίσουμε ότι ήταν η φωνή της Σύγχρονης Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που προκάλεσε αυτή την καθοριστική πολιτική εξέλιξη.

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Ουδείς πλέον από όσους έχουν οικοδομήσει αυτή την αποκρουστική μηχανική εις βάρος του ελληνικού λαού μπορεί να κρύβεται. Η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς και απόψε ψήφισε “παρών” και έβαλε πλάτες σε όσους επιθυμούν να κρύβονται.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα εκπλήξει όσους νόμιζαν ότι με τη Σύγχρονη Αριστερά έχουν ξεμπερδέψει. Μαζί με την κοινωνία και για την κοινωνία, προχωράμε. Διαφάνεια παντού. Ξεκινάμε μεγάλο αγώνα, για τα κόκκινα δάνεια».

Με μάυρο κοράκι οριγκάμι στη Βουλή η Ζωή Κωνσταντοπύλου

Την προσοχή κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη δημιουργία εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τα «κόκκινα δάνεια» συγκέντρωσε η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, όταν προσήλθε στο βήμα της Βουλής κρατώντας ένα μαύρο κοράκι από οριγκάμι.

Παρουσιάζοντας από το βήμα της ολομέλειας την χάρτινη κατασκευή που όπως είπε της την δώρισε η Ενωτική Πρωτοβουλία Κατά των Πλειστηριασμών είπε «θα ξεκινήσω εξηγώντας γιατί έχω φέρει μαζί μου εκτός από τα χαρτιά μου και άλλα υλικά. Και πρώτα από όλα θα σας ξαναδείξω και θα σας επανασυστήσω το κοράκι, εσείς το ξέρετε καλά. Το κοράκι που επιπίπτει στα σπίτια των πολιτών και θέλει να πάρει τα σπίτια και τις περιουσίες των ανθρώπων που μοχθούν, το κοράκι που θέλει να πάρει τα σπίτια, θέλει να πάρει τις περιουσίες».

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«Η Πλεύση Ελευθερίας είναι κομμάτι αυτού του κινήματος (σ.σ. κατά των πλειστηριασμών) από ιδρύσεως της» ανέφερε σε άλλο σημείο η κυρία Κωνσταντοπούλου για να επιτεθεί σε ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ που όπως είπε εμφανίζονται ως «σωτήρες» αλλά «αυτό που έκαναν ήταν η διάσωση του πολιτικού και τραπεζικού συστήματος, αλλά και η καταδίκη των απλών ανθρώπων σε υπερχρέωση, σε αγωνία, σε κατασχέσεις, πλειστηριασμούς και εξώσεις». Η ίδια παρουσίασε επίσης τις προτάσεις του κόμματος της για την προστασία των πολιτών και ιδίως των πιο ευάλωτων από πλειστηριασμούς.