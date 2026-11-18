Περίπου μία ώρα πριν από το τζάμπολ στο Παλατάκι, ανακοινώθηκε η δωδεκάδα του Άρη για την αναμέτρηση με τη Λε Μαν, στο πλαίσιο του EuroCup.

Εκτός επιλογών βρίσκεται ο Γιόβιτς, ο οποίος αντιμετωπίζει τραυματισμό και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου δέκα ημέρες.

Έτσι, θα χάσει τόσο το ευρωπαϊκό παιχνίδι όσο και το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για τη Stoiximan GBL μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η δωδεκάδα του Άρη: Μήτρου-Λονγκ, Ρόμπινσον-Ερλ, Τολιόπουλος, Ντιμιτρίεβιτς, Χατζηλάμπρου, Μποχωρίδης, Μόργκαν, Λιντέλ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Μπιρτς, Μοκόκα.