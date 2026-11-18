Μία σημαντική επιστροφή έχει η αποστολή της ΑΕΚ για την αναμέτρηση με τη Φάλκο Τζομπαθέλι, καθώς ο Φίζελ βρίσκεται ξανά στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα, έπειτα από σχεδόν έξι μήνες απουσίας λόγω τραυματισμού.

Η Ένωση υποδέχεται την ουγγρική ομάδα για το Basketball Champions League, με στόχο να πανηγυρίσει την τρίτη νίκη της σε τέσσερα παιχνίδια και να ενισχύσει τη θέση της στη μάχη για την πρώτη θέση του ομίλου.

Ο Αμερικανός σέντερ είχε τραυματιστεί στις 25 Μαΐου, στο Game 3 της σειράς των playoffs με τον Άρη, και έκτοτε έμεινε εκτός αγωνιστικής δράσης.

Το τελευταίο διάστημα επέστρεψε στις προπονήσεις, συμμετέχοντας κανονικά στο πρόγραμμα της ομάδας από τις αρχές της εβδομάδας.

Στη διάθεση του Σάκοτα βρίσκεται και ο Δημήτρης Φλιώνης, ο οποίος παρά τις ενοχλήσεις που αντιμετωπίζει είναι έτοιμος να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας του.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Νόλεϊ, Κατσίβελης, Λαρεντζάκης, Φλιώνης, Φίζελ, Γυμνόπουλος, Χαρτώνας, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρης, Ερτέλ.