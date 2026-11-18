Δέκα αγωνιστικές μετά την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, η επιθετική παραγωγικότητα του Άρη πέρασε από αρκετά σκαμπανεβάσματα, μέχρι να παρουσιάσει την εικόνα που επιθυμεί η ομάδα.

Το τελευταίο διάστημα, πάντως, οι «κιτρινόμαυροι» δείχνουν να έχουν βρει λύσεις στο σκοράρισμα, με απολογισμό 11 τερμάτων στις πέντε πιο πρόσφατες αναμετρήσεις τους στη Stoiximan Super League.

Αν σε αυτά προστεθεί και η αναμέτρηση Κυπέλλου απέναντι στον Παναθηναϊκό, τότε ο αριθμός ανεβαίνει στα 12 γκολ σε έξι παιχνίδια.

Η αγωνιστική αυτή αλλαγή συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την αποτελεσματικότητα των επιθετικών, οι οποίοι έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην παραγωγή των τελευταίων εβδομάδων.

Ο Άρης διαθέτει φέτος αρκετές επιλογές στην κορυφή της επίθεσης, σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να χαρακτηριστεί ακόμη και υπερπλήρης στη συγκεκριμένη θέση, την ώρα που εξακολουθούν να υπάρχουν ανάγκες σε άλλες γραμμές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την αμυντική λειτουργία.

Καθοριστική η συμβολή Καντεβέρε και Κουαμέ

Οι επιθετικοί έχουν πετύχει έξι από τα συνολικά 12 γκολ της ομάδας στα συγκεκριμένα παιχνίδια, με τους Καντεβέρε και Κουαμέ να αποτελούν τους βασικούς εκφραστές αυτής της παραγωγικότητας.

Οι δύο Αφρικανοί έχουν σκοράρει από κοινού έξι φορές, καλύπτοντας το 50% της επιθετικής συγκομιδής των κιτρινόμαυρων.

Σημαντικό ρόλο στην αγωνιστική τους άνοδο έχει παίξει και η εμπιστοσύνη που τους δείχνει ο Μιχάλης Γρηγορίου, καθώς πλέον αποτελούν σταθερές επιλογές στα βασικά του πλάνα.

Η αυξημένη συμμετοχή τους έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να αποκτήσουν μεγαλύτερο ρυθμό και να συνεισφέρουν περισσότερο στο επιθετικό παιχνίδι.

Δεν έχουν βρει ακόμη τον ρόλο τους οι Ισπανοί

Στον αντίποδα, η εικόνα των δύο Ισπανών επιθετικών δεν είναι αντίστοιχη των προσδοκιών. Ο Μιρ είναι εκείνος που προβληματίζει περισσότερο, καθώς έχει πάρει αρκετές ευκαιρίες ερχόμενος από τον πάγκο, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να τις αξιοποιήσει και να αφήσει το αποτύπωμά του.

Από την άλλη πλευρά, ο Μορόν έχει αγωνιστεί ελάχιστα τη φετινή σεζόν, μετρώντας μόλις 179 λεπτά συμμετοχής.

Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα έμεινε εκτός δράσης λόγω τραυματισμού, γεγονός που περιόρισε ακόμη περισσότερο τις δυνατότητές του να διεκδικήσει ενεργότερο ρόλο στην ομάδα.

Το δεδομένο είναι ότι ο Άρης διαθέτει μία τετράδα επιθετικών με συνολικό κόστος που ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ. Τα οικονομικά δεδομένα, αλλά και τα βιογραφικά των τεσσάρων ποδοσφαιριστών, είχαν δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες για τη φετινή τους παρουσία.

Μέχρι στιγμής, όμως, μόνο οι Καντεβέρε και Κουαμέ έχουν καταφέρει να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, αφήνοντας τους δύο Ισπανούς σε δεύτερο πλάνο.