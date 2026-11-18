Ο οδηγός ακινητοποίησε το όχημα στην άκρη στην εθνική οδό Ιωαννίνων - Άρτας και ειδοποιήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ενώ στο σημείο έσπευσαν και αστυνομικοί, ωστόσο για τον 41χρονο ήταν αργά

Τραγική κατάληξη είχε το ταξίδι ενός 41χρονου άνδρα από τη Ρουμανία στην Ήπειρο, καθώς έχασε ξαφνικά τη ζωή του, ενώ επέβαινε σε αυτοκίνητο που κινούνταν στην εθνική οδό Ιωαννίνων – Άρτας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της Κανέτας, όταν ο 41χρονος, ο οποίος ταξίδευε μαζί με συγγενικό του πρόσωπο, αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία.

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Ο οδηγός ακινητοποίησε το όχημα στην άκρη του δρόμου και ειδοποιήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ενώ στο σημείο έσπευσαν και αστυνομικοί.

Ωστόσο, παρά την κινητοποίηση, για τον 41χρονο ήταν ήδη αργά, καθώς όταν έφτασε η βοήθεια, είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.