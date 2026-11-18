Ο μπασίστας του θρυλικού συγκροτήματος αποκλείει την επανένωσή του, υπερασπίζεται το δικαίωμα των καλλιτεχνών να εκφράζονται πολιτικά και σχολιάζει την αντιπαράθεση ανάμεσα στον Εντ Σίραν και τον Μακλμορ.

Δεκαπέντε χρόνια μετά τη διάλυσή τους, οι R.E.M. εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα στην ιστορία της εναλλακτικής ροκ. Παρά τις κατά καιρούς κοινές εμφανίσεις των μελών τους, η προοπτική μιας κανονικής επανένωσης παραμένει μακρινή.

Ο μπασίστας Μάικ Μιλς, σε νέα συνέντευξή του στο βρετανικό NME, ξεκαθαρίζει ότι το συγκρότημα δεν σχεδιάζει να επιστρέψει, ενώ παράλληλα τοποθετείται για τον πολιτικό ρόλο των μουσικών σε μια εποχή έντονης πόλωσης.

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Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων από την κυκλοφορία του άλμπουμ «Reveal», το 2001, σε μια περίοδο κατά την οποία το μουσικό τοπίο άλλαζε ραγδαία. Συγκροτήματα όπως οι Strokes, οι White Stripes και οι Yeah Yeah Yeahs έφερναν νέα ενέργεια στην εναλλακτική ροκ, ενώ οι R.E.M. είχαν ήδη συμπληρώσει δύο δεκαετίες επιτυχημένης πορείας.

Ο Μιλς θυμάται ότι ο ίδιος και ο κιθαρίστας Πίτερ Μπακ παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον την ιστορία των μεγάλων ροκ συγκροτημάτων, προσπαθώντας να κατανοήσουν πώς μπορούσε μια μπάντα να μεγαλώσει χωρίς να χάσει την ταυτότητά της. Όπως εξηγεί, οι Rolling Stones και οι Who δεν είχαν δημιουργήσει κάποιο σαφές πρότυπο για τη γήρανση σε ένα μουσικό είδος που παραδοσιακά συνδέεται με τη νεότητα.

«Αν είσαι αρκετά καλός, θα έχεις πάντα ένα πιστό κοινό. Όμως οι νέοι αναζητούν κάτι καινούργιο, όπως είναι φυσικό», σημειώνει, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της νέας γενιάς συγκροτημάτων στην ανανέωση της ροκ μουσικής.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τοποθετήσεις του για τη σχέση μουσικής και πολιτικής. Οι R.E.M. υπήρξαν από την αρχή της καριέρας τους ένα συγκρότημα με έντονη κοινωνική και πολιτική παρουσία, συμμετέχοντας σε εκστρατείες και εκφράζοντας δημόσια τις απόψεις τους.

Ο Μιλς θεωρεί ότι οι καλλιτέχνες δεν πρέπει να αποφεύγουν τον δημόσιο διάλογο. Απαντώντας σε όσους υποστηρίζουν ότι οι μουσικοί οφείλουν να περιορίζονται στη δουλειά τους, διερωτάται γιατί η γνώμη ενός καλλιτέχνη θεωρείται λιγότερο σημαντική από εκείνη οποιουδήποτε άλλου πολίτη.

Παράλληλα, ασκεί έντονη κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ και στο σημερινό πολιτικό κλίμα των Ηνωμένων Πολιτειών, υποστηρίζοντας ότι η απογοήτευση και η αδιαφορία των πολιτών δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την κατάχρηση εξουσίας.

Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι η δημόσια έκφραση πολιτικών απόψεων έχει γίνει δυσκολότερη. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να προκαλέσουν άμεσες και ιδιαίτερα σκληρές αντιδράσεις, με αποτέλεσμα αρκετοί καλλιτέχνες να διστάζουν να τοποθετηθούν. «Οι συνέπειες έχουν γίνει κάπως σοβαρότερες», παρατηρεί.

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Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρει την αντιπαράθεση που προέκυψε γύρω από τον Εντ Σίραν και τον Μακλμορ, εξαιτίας των δημόσιων τοποθετήσεων του δεύτερου για την Παλαιστίνη. Ο Μιλς θεωρεί ότι ο Σίραν έχει κάθε δικαίωμα να επιθυμεί συναυλίες χωρίς πολιτικό περιεχόμενο, επισημαίνει όμως ότι θα έπρεπε να είχε λάβει υπόψη του τις απόψεις των καλλιτεχνών που επέλεξε να συνεργαστούν μαζί του.

«Δεν με ενοχλεί να δημιουργώ εχθρούς. Ο Εντ Σίραν δεν θέλει να δημιουργεί και δεν μπορώ να τον κατηγορήσω γι’ αυτό», αναφέρει, τονίζοντας ότι κάθε μουσικός πρέπει να αποφασίζει ο ίδιος πόσο ενεργά επιθυμεί να συμμετέχει στον πολιτικό διάλογο.

Όσο για την επιστροφή των R.E.M., η απάντησή του είναι κατηγορηματική. «Καθόλου! Πιστέψτε με, όταν λέμε ότι τελειώσαμε, δεν αστειευόμαστε», δηλώνει.

Το συγκρότημα, που διαλύθηκε το 2011, έχει πραγματοποιήσει ορισμένες σποραδικές κοινές εμφανίσεις. Το 2024 τα τέσσερα μέλη ερμήνευσαν μαζί το «Losing My Religion» κατά την ένταξή τους στο Songwriters Hall of Fame, ενώ ακολούθησε μια ακόμη εμφάνιση στο ιστορικό 40 Watt Club της Αθήνας της Τζόρτζια, με τους Μάικλ Σάνον και Τζέισον Ναρντούσι.

Για τον Μιλς, αυτές οι στιγμές έχουν αξία ακριβώς επειδή προκύπτουν αυθόρμητα. Η φιλία ανάμεσα στα μέλη παραμένει ισχυρή, αλλά η δημιουργία νέου άλμπουμ ή η επιστροφή σε κανονική περιοδεία δεν βρίσκεται στα σχέδιά τους.

Οι R.E.M. μπορεί να μην επιστρέψουν ως ενεργό συγκρότημα, όμως η μουσική τους και η αντίληψή τους για τον κοινωνικό ρόλο του καλλιτέχνη εξακολουθούν να έχουν απήχηση, σε μια εποχή που η σχέση ανάμεσα στην τέχνη, την πολιτική και τη δημόσια έκφραση βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο.