Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ο Δημήτρης Παπαχρήστος και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, ενώ θα αναλυθεί το αποτύπωμα του ραδιοσταθμού της εξέγερσης και οι μύθοι της Χούντας

Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στις 19:00, στην αίθουσα «Σάκης Καράγιωργας 2», το «Ράδιο Πάντειον» διοργανώνει συζήτηση με κεντρικό άξονα το Πολυτεχνείο, το ραδιόφωνο και τη Δημοκρατία. Οι φοιτητές-παραγωγοί της «Φωνής Παντείου Πανεπιστημίου» τονίζουν πως η μνήμη διαθέτει φωνή, συνδέοντας τις συχνότητες των ελεύθερων σταθμών από το Πάντειο και το Πολυτεχνείο έως την Καλλιθέα.

Όπως αναφέρουν, επρόκειτο για μια φωνή που πολλοί θεωρούσαν πως θα διαρκούσε λίγα εικοσιτετράωρα, ωστόσο παραμένει ζωντανή επί 53 χρόνια ως η πρώτη φωνή της Μεταπολίτευσης. Η εξέγερση του Νοεμβρίου του 1973 αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία, το 2022, του ραδιοφωνικού σταθμού, ο οποίος μετά από 4,5 χρόνια λειτουργίας έχει καθιερωθεί ως η «Φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών».

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Πρόγραμμα και ομιλητές

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Γεράσιμος Προδρομίτης, αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Φοιτητικής Μέριμνας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στους ομιλητές περιλαμβάνονται ο Δημήτρης Παπαχρήστος, βασικός εκφωνητής του Ραδιοσταθμού των φοιτητών του Πολυτεχνείου, ο δικηγόρος και ιδρυτικό μέλος της «Δημοκρατικής Άμυνας» Νίκος Κωνσταντόπουλος, η αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Φανή Κουντούρη, καθώς και ο διδάκτωρ Ιστορίας και συγγραφέας Σταύρος Παναγιωτίδης.

Παράλληλα, πανεπιστημιακοί θα αναλύσουν το αποτύπωμα του ραδιοσταθμού της εξέγερσης, εξετάζοντας και τους μύθους που διαδίδουν έως σήμερα υποστηρικτές της Χούντας για τα γεγονότα του 1973.

Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Γεώργιου Σαμούρη, φοιτητή της Παντείου Σχολής και έναν από τους 24 επώνυμους νεκρούς της εξέγερσης, ο οποίος έχασε τη ζωή του από αστυνομικά πυρά του δικτατορικού καθεστώτος.