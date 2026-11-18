Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η επικίνδυνη καταδίωξη και οι πυροβολισμοί στο χώρο του νοσοκομείου

Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όταν καταδίωξη 5 χλμ. κατέληξε σε εμβολισμό αστυνομικής μοτοσικλέτας, ενώ έπεσαν πυροβολισμοί μέσα στον χώρο του νοσοκομείου, προκαλώντας πανικό σε εργαζόμενους και ασθενείς.

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί έκαναν σήμα για έλεγχο σε ένα SUV, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα Ρομά. Οι επιβαίνοντες φέρονται να αναζητούνταν για υποθέσεις απάτης, ωστόσο ο οδηγός αγνόησε το σήμα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει.

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Αμέσως ξεκίνησε καταδίωξη από αστυνομικό της ομάδας ΔΙΑΣ με μοτοσικλέτα. Το SUV κινήθηκε αρχικά στη λεωφόρο Δομπόλη, στη συνέχεια στη λεωφόρο Δωδώνης και από εκεί στη λεωφόρο Σταύρου Νιάρχου, μέχρι που, έπειτα από περίπου 5 χλμ., κατέληξε στον χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Έσπασαν τις μπάρες και εμβόλισαν την αστυνομική μηχανή

Το όχημα εισήλθε στον χώρο στάθμευσης που προορίζεται για το προσωπικό της διοίκησης του νοσοκομείου. Ο αστυνομικός επιχείρησε να εγκλωβίσει τους επιβαίνοντες στο αδιέξοδο, κατεβάζοντας τις μπάρες και τοποθετώντας τη μοτοσικλέτα του πίσω από το αυτοκίνητο.

Ωστόσο, ο οδηγός του SUV έκανε αναστροφή, έσπασε τις μπάρες και εμβόλισε την αστυνομική μηχανή, στην προσπάθειά του να ανοίξει δρόμο διαφυγής.

Τότε ο αστυνομικός πυροβόλησε προς τα ελαστικά του οχήματος, σε μια προσπάθεια να το ακινητοποιήσει.

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Οι πυροβολισμοί προκάλεσαν τρόμο σε όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο νοσοκομείο. Εργαζόμενοι και ασθενείς πάγωσαν, ενώ ένας άνδρας, στην προσπάθειά του να προστατευθεί και να βρει καταφύγιο, έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε.

«Εγώ πέφτω κάτω για να προφυλαχθώ, γιατί μετά βλέπω το τζιπ να έρχεται πάλι προς εμάς. Και δεν ξέραμε ποιος πυροβολεί. Εγώ, ας πούμε, προσπαθούσα να σηκωθώ και δεν μπορούσα από το σοκ», περιέγραψε ο τραυματίας.

Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τους τρεις επιβαίνοντες

Παρά την προσπάθεια του αστυνομικού να σταματήσει το όχημα, οι τρεις επιβαίνοντες κατάφεραν τελικά να διαφύγουν από το σημείο.

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η επικίνδυνη καταδίωξη και το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς μέσα στον χώρο του νοσοκομείου.