Το βρέφος φέρεται να πωλήθηκε έναντι 3.500 ευρώ από τους βιολογικούς γονείς σε ζευγάρι ΡΟΜΑ από τον Ασπρόπυργο, με τα χρήματα να δαπανώνται για την αγορά ενός αυτοκινήτου

Μια σοκαριστική υπόθεση παράνομης υιοθεσίας ήρθε στο φως μετά από μεθοδική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου Ηλείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, μια οικογένεια ΡΟΜΑ από το Λαμπέτι φέρεται να πούλησε το νεογέννητο παιδί της μόλις τρία εικοσιτετράωρα μετά τη γέννησή του, προκειμένου να εξασφαλίσει χρήματα για την αγορά αυτοκινήτου.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η πληροφορία για το περιστατικό περιήλθε στις Αρχές από την ίδια τη 42χρονη μητέρα.

Όπως αναφέρει το ilialive.gr, η γυναίκα γέννησε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο στις 5 Ιανουαρίου 2026.

Μετά το εξιτήριό της, στις 8 Ιανουαρίου, και έπειτα από προσυνεννόηση, το βρέφος φέρεται να παραδόθηκε σε ένα νεαρότερο ζευγάρι ΡΟΜΑ από τα Λαστέικα Πύργου, το οποίο διαμένει στον Ασπρόπυργο, έναντι του ποσού των 3.500 ευρώ.

Τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν άμεσα για την αγορά ενός μεταχειρισμένου Citroen Xsara.

Η παρέμβαση των Αρχών στην Ηλεία

Οι αστυνομικές δυνάμεις, έχοντας διασταυρώσει τα έγγραφα της γέννησης, το εξιτήριο και τη συναλλαγή του οχήματος, ανέμεναν την επιστροφή της οικογένειας στην Ηλεία.

Στις 17 Νοεμβρίου, κατά την άφιξη των εμπλεκομένων στα Λαστέικα, οι αστυνομικοί εντόπισαν το βρέφος και το παρέλαβαν. Το παιδί μεταφέρθηκε στην Παιδιατρική Κλινική του νοσοκομείου Πύργου για φιλοξενία.

Σε βάρος των τεσσάρων ατόμων –των βιολογικών γονέων και του ζευγαριού που παρέλαβε το μωρό– σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί υιοθεσίας ανηλίκου.