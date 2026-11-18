Η Ένωση κατάφερε να επιστρέψει από το -25 στο δεύτερο δεκάλεπτο και να φτάσει στην επικράτηση χάρη στο καθοριστικό καλάθι του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στο φινάλε

Η ΑΕΚ πέτυχε μία από τις πιο εντυπωσιακές νίκες της στη φετινή σεζόν, καθώς επέστρεψε από το -25 και επικράτησε της Φάλκο με 90-89 στη Sunel Arena.

Η Ένωση δεν παράτησε το παιχνίδι όταν βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση και ολοκλήρωσε μια απίθανη ανατροπή, με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να δίνει τη λύση στα τελευταία δευτερόλεπτα.

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Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τη Φάλκο να επιβάλλει τον ρυθμό της. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 7-2 στο τρίτο λεπτό, ενώ παρά την προσπάθεια της ΑΕΚ να πλησιάσει με τους Τζόζεφ και Μπάρτλεϊ, συνέχισαν να βρίσκουν λύσεις στην επίθεση.

Με τον Βάραντι να οργανώνει και τους Πάτον και Περλ να εκτελούν, η διαφορά έφτασε γρήγορα σε διψήφια επίπεδα, με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 10-21.

Η εικόνα έγινε ακόμη πιο δύσκολη για την Ένωση στη δεύτερη περίοδο. Η Σζομπαθέλι διατήρησε τον έλεγχο, βρήκε σκορ από διαφορετικούς παίκτες και εκμεταλλεύτηκε τα προβλήματα της ΑΕΚ, φτάνοντας μέχρι και στο +25 (29-54).

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν πριν από την ανάπαυλα, όμως ο Μπόγκναρ διαμόρφωσε το 34-57, αφήνοντας την ομάδα του σε θέση ισχύος.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο, η ΑΕΚ παρουσιάστηκε εντελώς διαφορετική. Με μεγαλύτερη ένταση στην άμυνα και καλύτερες επιλογές στην επίθεση, άρχισε να μειώνει σταδιακά την απόσταση.

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Οι Μπάρτλεϊ και Τζόζεφ έδωσαν σημαντικές λύσεις, ενώ ο Ερτέλ ανέλαβε οργανωτικό ρόλο, βοηθώντας την Ένωση να επιστρέψει στο παιχνίδι. Στο 25′ το σκορ είχε γίνει 55-60, με τη Φάλκο να βρίσκει προσωρινά απαντήσεις και να διατηρεί το προβάδισμά της.

Η αντεπίθεση συνεχίστηκε και στην τελευταία περίοδο. Παρά το νέο διψήφιο προβάδισμα των Ούγγρων (67-77), η ΑΕΚ δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια.

Με τον Μπάρτλεϊ να πρωταγωνιστεί, έφτασε αρχικά στο 76-79 και στη συνέχεια πέρασε μπροστά με 81-79 στο 36′, για πρώτη φορά μετά το αρχικό διάστημα της αναμέτρησης.

Το φινάλε εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Η Σζομπαθέλι ανέκτησε το προβάδισμα με τους Βάραντι και Περλ, ενώ ο τελευταίος έγραψε το 85-89 με 53,2 δευτερόλεπτα να απομένουν. Η ΑΕΚ, όμως, είχε ακόμη μία απάντηση.

Ο Μπάρτλεϊ ευστόχησε σε τρίποντο για το 88-89 και η άμυνα της Ένωσης έδωσε την ευκαιρία για την τελευταία επίθεση.

Εκεί, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ανέλαβε την ευθύνη και με το καθοριστικό καλάθι χάρισε στην ομάδα του μια τεράστια νίκη με 90-89, ολοκληρώνοντας μια ανατροπή που έμοιαζε αδύνατη.

Τα δεκάλεπτα: 10-21, 34-57, 65-72, 90-89.