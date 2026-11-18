Ο Ολυμπιακός «λύγισε» την αντίσταση του αξιόμαχου Ανόβερου, επικράτησε με 13-12 και έκανε το 4/4 στο LEN Champions League

Ο Ολυμπιακός πάλεψε μέχρι το τελευταίο λεπτό και κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Ανόβερου με 13-12, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν το απόλυτο στη διοργάνωση, παίρνοντας ακόμη μία σημαντική νίκη απέναντι στη γερμανική ομάδα.

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Οι Πειραιώτες έκαναν το 2/2 στις αναμετρήσεις τους με το Ανόβερο, καθώς είχαν επικρατήσει και στο πρώτο παιχνίδι επί γερμανικού εδάφους με 17-10. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η αποστολή τους αποδείχθηκε σαφώς πιο απαιτητική, με τους φιλοξενούμενους να παραμένουν ανταγωνιστικοί μέχρι το φινάλε.

Κορυφαίοι σκόρερ για τον Ολυμπιακό ήταν οι Γενηδουνιάς και Δήμου, που σημείωσαν από τέσσερα γκολ, ενώ την ίδια επίδοση είχε για το Ανόβερο ο Βούκιτσεβιτς.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο σκορ. Το Ανόβερο προηγήθηκε δύο φορές στο πρώτο οκτάλεπτο, όμως ο Γενηδουνιάς και ο Δήμου έδωσαν λύσεις στον Ολυμπιακό, ο οποίος πέρασε προσωρινά μπροστά με 3-2.

Οι Γερμανοί, ωστόσο, βρήκαν ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα και έκλεισαν την πρώτη περίοδο με προβάδισμα 4-3.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν την απόδοσή τους. Ο Αλαφραγκής ισοφάρισε, ο Γενηδουνιάς έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην ομάδα του με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι και, παρά την προσωρινή αντίδραση των φιλοξενούμενων, ο Δήμου ανέλαβε δράση.

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Με δύο διαδοχικά τέρματα διαμόρφωσε το 8-6, σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στην ανάπαυλα.

Η διαφορά έφτασε μέχρι τα τρία γκολ στην τρίτη περίοδο, όταν ο Αλαφραγκής έκανε το 9-6. Το Ανόβερο, όμως, δεν επέτρεψε στον Ολυμπιακό να ξεφύγει περισσότερο.

Οι γηπεδούχοι διατηρούσαν το προβάδισμα, με τους Δήμου και Γκίλλα να βρίσκουν δίχτυα, αλλά οι Γερμανοί απαντούσαν με τον Βούκιτσεβιτς, παραμένοντας κοντά στο σκορ. Το τρίτο οκτάλεπτο ολοκληρώθηκε με 12-10.

Στην τελευταία περίοδο το παιχνίδι απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Το Ανόβερο πλησίασε στο ένα γκολ, με τον Λανγκίεβιτς να μειώνει σε 12-11, όμως ο Πούρος έδωσε ξανά προβάδισμα δύο τερμάτων στον Ολυμπιακό.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να πιέζουν και, παρά τις σημαντικές αποκρούσεις του Ζερδεβά, ο Κίπερς διαμόρφωσε το τελικό 13-12. Οι Πειραιώτες κράτησαν το προβάδισμα μέχρι το τέλος και πανηγύρισαν την τέταρτη νίκη τους στη διοργάνωση.

Επόμενος αντίπαλος του Ολυμπιακού θα είναι η Γιάντραν, σε εκτός έδρας αναμέτρηση στο Μαυροβούνιο, ενώ το Ανόβερο θα υποδεχθεί τη Σαμπαντέλ.

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 5-2, 4-4, 1-2.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής στον Α’ όμιλο:

Ολυμπιακός – Αννόβερο 13-12

Σαμπαντέλ – Γιάντραν

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής στον Α’ όμιλο

02/12, 19:30 Γιαντράν – Ολυμπιακός

02/12, 19:30 Ανόβερο – Σαμπαντέλ

Η βαθμολογία στον Α’ όμιλο – Στην κορυφή ο Ολυμπιακός

Ολυμπιακός 11

Σαμπαντέλ 6

Γιάντραν 4

Αννόβερο 0