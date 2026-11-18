Οι πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών συγκλίνουν στο ενδεχόμενο της αυτοχειρίας, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο απαντήσεις αναμένεται να δώσει η νεκροψία – νεκροτομή

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (18/11) στον Βόλο, όπου μια 33χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα στο σπίτι της, στη συνοικία της Χιλιαδούς, υπό συνθήκες που διερευνά η Αστυνομία.

Η γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, επί της οδού Τριανταφυλλίδη, όπου διέμενε μαζί με την οικογένειά της. Σύμφωνα με πληροφορίες του MagnesiaNews, νωρίτερα φέρεται να είχε προηγηθεί λεκτική αντιπαράθεση με συγγενικό της πρόσωπο, γεγονός που φέρεται να την είχε αναστατώσει έντονα.

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Λίγο μετά τη 1:00 το μεσημέρι, η 33χρονη φέρεται να πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και να αυτοτραυματίστηκε στον θώρακα, κοντά στην καρδιά. Στο σπίτι βρίσκονταν η μητριά της και ο αδελφός της, ένας από τους οποίους ειδοποίησε σε κατάσταση σοκ την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να βρίσκουν την 33χρονη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Ωστόσο, παρά την κινητοποίηση, η γυναίκα κατέληξε προτού καταστεί δυνατή η παροχή ουσιαστικής ιατρικής βοήθειας και η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Βόλου.

Έρευνα της Αστυνομίας για τις συνθήκες του θανάτου

Στο διαμέρισμα μετέβησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου και του Αστυνομικού Τμήματος Βόλου, ενώ κλιμάκιο της Σήμανσης συνέλεξε στοιχεία από τον χώρο.

Η μητριά και ο αδελφός της 33χρονης οδηγήθηκαν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας, προκειμένου να καταθέσουν όσα γνώριζαν για το περιστατικό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν συνελήφθησαν.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, συγκλίνουν στο ενδεχόμενο της αυτοχειρίας, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Καθοριστικές απαντήσεις αναμένεται να δώσει η νεκροψία – νεκροτομή, καθώς η σορός πρόκειται να εξεταστεί από ιατροδικαστή.

Πληροφορίες αναφέρουν, τέλος, ότι η 33χρονη είχε εκφράσει και στο παρελθόν την πρόθεση να βάλει τέλος στη ζωή της. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Βόλου.