Παρουσία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αναμέτρηση της Μανρέσα με τον ΠΑΟΚ στην Ισπανία, για την όγδοη αγωνιστική του EuroCup, καθώς στις εξέδρες βρέθηκε ο CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο.

Ο επικεφαλής της διοργάνωσης παρακολούθησε από κοντά το παιχνίδι, ενώ πριν από το τζάμπολ είχε συνάντηση με τον general manager του Δικεφάλου, Γιώργο Τσιάρα.

Ο Μπουένο βρέθηκε στο γήπεδο της Μανρέσα και έκανε την παρουσία του αισθητή πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, καθώς περιηγήθηκε στον αγωνιστικό χώρο και είχε σύντομη συνομιλία με τον εκπρόσωπο της ελληνικής ομάδας.

Η παρουσία του CEO της EuroLeague αποκτά ξεχωριστή σημασία, δεδομένης της συζήτησης που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα γύρω από το ενδεχόμενο συμμετοχής του ΠΑΟΚ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση από την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Η συνάντηση με τον Τσιάρα έρχεται, επομένως, σε μια περίοδο κατά την οποία το μέλλον του Δικεφάλου στο ευρωπαϊκό μπάσκετ βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.