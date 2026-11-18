Το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών συλλόγων έχει αρχίσει να προσελκύει ο Σαντίνο Αντίνο και οι πληροφορίες της ιστοσελίδας tanea.gr αναφέρουν ότι η Κλαμπ Μπριζ έχει βάλει στο μεταγραφικό της στόχαστρο τον Αργεντινό εξτρέμ του Παναθηναϊκού.

Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής πραγματοποιεί μία ιδιαίτερα θετική σεζόν με τη φανέλα του «τριφυλλιού», έχοντας εξελιχθεί σε σημαντικό στέλεχος της ομάδας του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Οι εμφανίσεις του, η ταχύτητα, η τεχνική του κατάρτιση και η ικανότητά του να δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις από την αριστερή πτέρυγα δεν περνούν απαρατήρητες εκτός ελληνικών συνόρων.

Μία από τις ομάδες που παρακολουθούν την εξέλιξή του είναι η Κλαμπ Μπριζ, ένας σύλλογος με μεγάλη εμπειρία στον εντοπισμό, την αξιοποίηση και την ανάπτυξη νεαρών ποδοσφαιριστών.

Σε κάθε περίπτωση, το ενδιαφέρον της βελγικής ομάδας δεν συνεπάγεται ότι υπάρχει κάποια προχωρημένη μεταγραφική διαδικασία.

Άλλωστε ο Παναθηναϊκός δεν είναι στην παρούσα φάση διατεθειμένος να μπει σε οποιαδήποτε συζήτηση για την παραχώρηση του νεαρού ακραίου επιθετικού, ο οποίος είναι ένα από τα σημαντικότερα γρανάζια της εφετινής ομάδας.