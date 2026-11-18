Πρόκειται για τη Σίκα Μ., 16 ετών, και την Άννα Μ., 15 ετών, οι οποίες εξαφανίστηκαν το πρωί της Τρίτης 17 Νοεμβρίου από δομή παιδικής προστασίας στη Νέα Σμύρνη

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση δύο ανήλικων κοριτσιών, ηλικίας 16 και 15 ετών, τα ίχνη των οποίων χάθηκαν από χώρο παιδικής προστασίας στη Νέα Σμύρνη Αττικής.

Πρόκειται για τη Σίκα Μ., 16 ετών, και την Άννα Μ., 15 ετών, οι οποίες εξαφανίστηκαν το πρωί της Τρίτης 17 Νοεμβρίου 2026.

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Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου για την εξαφάνισή τους και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, καθώς, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Τα χαρακτηριστικά των δύο ανήλικων

Η Σίκα Μ. έχει ύψος 1,60 μ., κανονικό βάρος, μαύρα μάτια και χάλκινα μαλλιά. Την ημέρα της εξαφάνισής της φορούσε πράσινη μπλούζα και μαύρο παντελόνι.

Η Άννα Μ. έχει ύψος 1,60 μ., κανονικό βάρος, μαύρα μάτια και μαύρα μαλλιά. Όταν εξαφανίστηκε φορούσε πολύχρωμη μπλούζα και μαύρο κολάν.

Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό των δύο κοριτσιών καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000, η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο, ή με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα.