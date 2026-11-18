Σημαντικά προβλήματα πρόσβασης στο PlayStation Network (PSN) αναφέρουν χιλιάδες παίκτες από την Τετάρτη, μόλις λίγες ώρες πριν από την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του Grand Theft Auto VI (GTA 6).

Οι χρήστες κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνοντας λόγο για αδυναμία σύνδεσης, σφάλματα επικοινωνίας με τους διακομιστές, καθώς και δυσκολίες στη λήψη τίτλων και ενημερώσεων. Την κατάσταση επιβεβαιώνει και η επίσημη σελίδα ελέγχου του PlayStation, η οποία καταγράφει διακοπή λειτουργίας στις υπηρεσίες Gaming και Social.

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Σε σχετική ανακοίνωσή της, η Sony αναγνωρίζει το ζήτημα, διευκρινίζοντας παράλληλα πως μεμονωμένα προβλήματα στις κονσόλες, τους λογαριασμούς ή τη σύνδεση στο διαδίκτυο ενδέχεται να μπλοκάρουν την πρόσβαση, ακόμα και όταν το κεντρικό δίκτυο λειτουργεί κανονικά. «Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην εκκίνηση παιχνιδιών, εφαρμογών ή λειτουργιών δικτύου. Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατό. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας», αναφέρει χαρακτηριστικά η ενημέρωση της εταιρείας.

Στο «μικροσκόπιο» η νέα αναβάθμιση του PS5

Ως πιθανή αιτία της δυσλειτουργίας εξετάζεται η νέα αναβάθμιση λογισμικού για το PS5 που διέθεσε η Sony το βράδυ της Τρίτης – ένα update απαραίτητο για την εκκίνηση του GTA 6. Αν και μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η σύνδεση ανάμεσα στην ενημέρωση και την πτώση των υπηρεσιών, η εταιρεία καλεί τους παίκτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα να ελέγξουν τόσο την έκδοση του λογισμικού της κονσόλας τους όσο και τη σύνδεσή τους στο διαδίκτυο.

Η αγωνία των παικτών κορυφώνεται, καθώς το GTA 6 –το νέο κεφάλαιο της ιστορικής σειράς που έρχεται περισσότερα από 13 χρόνια μετά το εμπορικό φαινόμενο του GTA 5– κάνει επίσημα πρεμιέρα τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, 19 Νοεμβρίου.